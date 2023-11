Le anticipazioni della terza puntata della serie tv Lea 2 in programma il 26 novembre rivelano che i medici si renderanno conto che Camilla necessita di un trapianto di fegato tempestivo e inizierà la lotta contro il tempo per riuscire a trovare il donatore. Sofia, visto che è la madre biologica, potrebbe essere la candidata ideale per la donazione.

Intanto si assisterà al ritorno di Arturo in Italia, tale da mettere in crisi Lea, il personaggio interpretato da Anna Valle.

Camilla necessita del trapianto di fegato: anticipazioni Lea 2 del 26 novembre

Nel primo episodio dal titolo "Scelte" i medici che si stanno occupando del quadro clinico di Camilla prenderanno in considerazione l'ipotesi di un trapianto di fegato.

La candidata perfetta sarebbe Sofia, in quanto madre biologica della ragazza. La donna non si tirerà indietro e si dirà pronta a sottoporsi a tutti gli accertamenti per verificare la compatibilità con la figlia.

Dopo aver lasciato l'Italia, Arturo inizierà a essere sopraffatto dai sensi di colpa per quello che ha fatto e deciderà di ritornare di nuovo a casa da Lea e Martina.

Arturo ritorna in Italia e scombussola Lea

A seguire andrà in onda il secondo episodio dal titolo "Amore che vai, amore che vieni".

Le anticipazioni rivelano che Lea dovrà fare i conti con le dolorose conseguenze legate al ritorno in città di Arturo. Per lei non sarà facile riuscire a gestire la situazione nel migliore dei modi e si ritroverà in crisi.

Valeria si ritroverà vittima di una aggressione e dopo essere stata ferita per lei sarà necessario un intervento immediato che avverrà presso l'Ospedale Estense.

Tale situazione finirà per farla avvicinarla ancora di più a Marco, che sarà al suo fianco in questo momento delicato.

Intanto arriveranno i risultati del test di compatibilità di Sofia per la donazione del fegato a Camilla, che risulterà positivo.

Il debutto della fiction con Anna Valle vince la gara auditel della domenica sera

Il ritorno della fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti nel prime time della rete ammiraglia è stato accolto positivamente dal pubblico. Con una media di circa 3,1 milioni di spettatori pari a uno share che ha sfiorato il 16%, la serie ha avuto la meglio nella gara ascolti del prime time.

Canale 5, con la messa in onda della nuova puntata serale di Terra amara, ha registrato un ascolto di due milioni e mezzo di spettatori fermandosi al 15,50% di share e il risultato è cresciuto dal punto di vista auditel solo al termine della prima puntata della fiction trasmessa su Rai 1.