Le anticipazioni della puntata serale di Terra Amara del 26 novembre rivelano che Mujgan chiederà a Fikret di andare via insieme da Cukurova e far perdere le loro tracce per iniziare una nuova vita lontani da tutto e tutti.

I due organizzeranno così la loro fuga, ma ben presto Fekeli scoprirà che hanno portato via anche il suo amato nipotino Kerem Ali.

Intanto Demir si ritroverà nei guai dopo che Umit verrà ritrovata priva di sensi in seguito ad una rovinosa caduta dalle scale.

Mujgan pronta a lasciare per sempre Cukurova

Fikret e Umit porteranno avanti il loro piano diabolico per cercare di incastrare Zuleyha e renderle la vita impossibile con Demir.

La donna verrà immortalata in alcuni scatti assieme a Fikret, coi quali proveranno a ricattarla facendo credere a Demir che ci sia del tenero con l'uomo.

In realtà la donna aveva accettato di vederlo per parlare di Demir e per fare in modo che i due potessero costruire un rapporto civile.

Mujgan, invece, prenderà una decisione importante: vuole lasciare definitivamente Cukurova e trasferirsi in Germania, dove intende iniziare il suo nuovo percorso di vita.

Umit ricoverata in condizioni critiche

La dottoressa chiederà a Fikret di essere al suo fianco e di partire con lei: l'uomo si dirà pronto ad assecondare il suo piano.

Le anticipazioni della puntata serale rivelano che Fikret informerà Umit della sua imminente partenza e la donna non la prenderà bene, accusandolo di lasciarla sola in un momento delicato del loro piano vendicativo contro Zuleyha.

Tra i due nascerà una forte discussione, al termine della quale Umit cadrà rovinosamente dalle scale e verrà ritrovata dai suoi domestici in condizioni critiche.

Fikret intanto scapperà via senza prestare soccorso e chiederà alla dottoressa di affrettare la loro fuga immediata da Cukurova.

Fekeli scopre che Mujgan ha portato via anche Kerem Ali

Umit verrà portata con estrema urgenza in ospedale e, dalle prime indagini, verrà fuori che Demir è stata una delle ultime persone ad averla vista.

Per tale motivo, la gendarmeria si presenterà a casa dell'uomo per dichiararlo in arresto: è accusato del tentato omicidio della figlia di Sevda e deve essere portato in carcere.

Uno choc per Zuleyha, la quale resterà a dir poco allibita e si renderà conto subito che c'è qualcosa che non va in tutta questa intricata vicenda.

Intanto Fikret e Mujgan faranno perdere le loro tracce: le anticipazioni della soap rivelano che Fekeli, tornando a casa, scoprirà che i due sono scappati via ed hanno portato con sé anche il suo nipotino, il piccolo e amato Kerem Ali.