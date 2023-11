Nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore 8 che andrà in onda martedì 28 novembre Tancredi verrà a sapere che non ci sarà più la possibilità di fare l'intervento che possa consentirgli di riprendere il totale uso della gamba, così penserà di abbandonare l'ospedale contro il parere dei medici.

Matteo riceverà da Vito l'incarico di accompagnare Maria fuori città e non potrà rifiutarsi. Irene, invece, si impegnerà per vincere il concorso come migliore commessa di Milano: dovrà vedersela contro Lucia Giorgi, la sua competitor della Galleria Milano Moda.

Tancredi non ascolta il parere dei medici

Per Tancredi le cose di metteranno male e dopo essere stato smascherato da Vittorio per il suo coinvolgimento nell'incendio al mobilificio arriveranno altre brutte notizie. Tancredi, dopo essere stato travolto da un'auto, vedrà sfumare la possibilità di potersi operare alla gamba. A quel punto vorrà abbandonare l'ospedale andando contro il parere dei medici.

Matteo in imbarazzo per la richiesta di Vito Lamantia

Matteo verrà messo in grossa difficoltà da Vito che, ignaro dei suoi sentimenti nei confronti di Maria, gli chiederà un grosso favore. Spiegherà a Portelli di aver avuto diversi imprevisti e per questo non potrà aiutare Maria come aveva previsto.

Vito chiederà a Matteo di accompagnare la sua ragazza fuori Milano. Portelli non saprà come comportarsi, perché anche se rifiutasse potrebbe destare dei sospetti, quindi si sentirà costretto ad accettare. Lamantia continuerà a ignorare il fatto che Matteo sia innamorato di Maria e che tra loro c'è stato anche un bacio, per questo mostrerà di avere molta fiducia nei confronti del contabile del Paradiso delle signore.

Agata verso una decisione: preferisce parlarne con Roberto Landi

Sarà una giornata importante per Agata, che prenderà una decisione in merito al corso di disegno senza parlarne con i suoi genitori. La famiglia Puglisi ha già detto di essere contraria all'iscrizione di Agata alla scuola per artisti, ma lei non ascolterà i suoi genitori o andrà contro il loro parere?

Per il momento le trame non rivelano cosa sceglierà di fare, ma la ragazza preferirà parlarne con Roberto Landi mettendo da parte la sua famiglia. Irene Cipriani, invece, si impegnerà al massimo per sostenere le prove del concorso che eleggerà la migliore commessa di Milano. La Venere dovrà competere contro Lucia Giorgi della Galleria Milano Moda e non vorrà farsi cogliere impreparata.