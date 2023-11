Maurizio Laudicino è tornato a parlare pubblicamente della sua esperienza a Uomini e Donne. In una recente intervista a Fanpage, oltre a far sapere come procede la sua conoscenza con Elena Di Brino lontano dalle telecamere, ha parlato anche della frequentazione con Gemma Galgani. L’ex cavaliere ha rivelato che tra lui e la storica dama c’è stata più di un’amicizia: “Ci sono stati momenti talmente intimi che mi hanno fatto vacillare”.

L’ex cavaliere su Gemma Galgani: ‘Non potevo assecondare le sue richieste’

Di recente Maurizio Laudicino ha concluso la sua esperienza nel dating show per seguire Elena Di Brino.

L’ormai ex cavaliere del parterre over spesso è finito nel mirino di Gianni Sperti e Tina Cipollari che l’hanno accusato di aver preso in giro Gemma Galgani.

A proposito del rapporto instaurato con la storica dama, il 57enne ha precisato che è stata lei a corteggiarlo, poi ha ammesso di aver deciso di interrompere la loro frequentazione per un motivo: “Voleva rendere fisico un rapporto. Mi sono reso conto che non potevo assecondare le sue richieste”.

Maurizio Laucidino difende la compagna Elena Di Brino: ‘Tanta aggressività’

Intanto nella vita di tutti i giorni prosegue la relazione tra Maurizio Laudicino e Elena Di Brino. A ormai quasi due settimane dal suo addio dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi, l'ex cavaliere ha difeso la sua compagna: "Non ricordo tanta aggressività nei confronti di nessun altro partecipante.

Si è trovata quasi fisicamente spinta fuori dagli opinionisti, l’ho trovato insopportabile”.

Poi è arrivato a definire gli attacchi di Tina Cipollari e Gianni Sperti come una sorta di "bullismo" verso Elena. A quanto pare è stato proprio il mancato rispetto nei confronti della sua compagna, a portarlo ad abbandonare il programma: “Un accanimento ingiustificato”.

L’ex protagonista precisa di non essere stato interessato alla visibilità: ‘Non è stato il mio caso’

Maurizio Laudicino ci ha tenuto anche a precisare che il suo interesse non è mai stato quello di ottenere visibilità, altrimenti avrebbe potuto fare più puntate baciando Gemma Galgani: “Non è stato il mio caso”. Poi ha continuato lanciando una frecciatina a chi fa parte del parterre over da tanto tempo: “Mi piacerebbe capire come mai altri restano lì per anni, intonsi”.

Infine, dopo aver ammesso di non aver gradito gli attacchi ricevuti durante la sua partecipazione al dating show, il 57enne ha fatto notare l’incoerenza degli opinionisti dopo aver spinto lui e Elena ad andare via: “Quando lo abbiamo fatto è stato detto: “Sono usciti perché non potevano difendere la loro storia, altrimenti sarebbero rimasti””.