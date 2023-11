Prosegue anche fuori dallo studio di U&D la frequentazione tra Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino. Dopo che è andata in onda la loro uscita dal programma, il cavaliere e la dama hanno iniziato a condividere con i fan momenti della loro quotidianità: dai selfie a cena alle location che stanno ospitando i loro romantici appuntamenti. L'imprenditore ha anche postato su Instagram un messaggio per confermare l'addio alla trasmissione dopo più di due mesi vissuti da assoluto protagonista.

La nuova vita della 'coppia' nata a U&D

La frequentazione tra Maurizio ed Elena va avanti dopo l'addio al cast di U&D: anche se la puntata dell'abbandono è andata in onda il 10 novembre, la "coppia" è fuori dal programma da circa due settimane (ovvero da quando si è svolta l'ultima registrazione alla quale hanno partecipato).

Ai fan che per giorni si sono chiesti cosa ne è stato di Laudicino e Di Brino dopo la rocambolesca uscita di scena dagli studi Elios, ha risposto lo stesso cavaliere con una serie di contenuti social.

Nelle ultime ore, infatti, l'imprenditore ha usato Instagram e Facebook per informare i curiosi del fatto che la sua conoscenza prosegue a gonfie vele: l'uomo ha pubblicato sui suoi profili fotografie delle cene con Elena, altre del paesaggio che aveva davanti quando ha raggiunto la compagna a Termoli e altre ancora (tra le Stories di Ig) dove lo si vede posare con i passanti e con quella che dovrebbe essere la sua nuova fidanzata.

Lo sfogo dopo l'abbandono a U&D

Conclusa l'esperienza da cavaliere di U&D Maurizio ha deciso di tornare sui social con un messaggio che sembra contenere alcune frecciatine sia al programma che a chi gli è andato contro negli ultimi due mesi.

"Non cambierò il mio atteggiamento per il rispetto che ho per le persone che mi hanno dimostrato affetto", ha esordito Laudicino nel suo ultimo post Instagram.

Facendo riferimento alle tantissime critiche che ha ricevuto da quando ha messo piede agli Elios finché non ha deciso di ritirarsi insieme ad Elena, l'uomo ha aggiunto: "Sarebbe facile sparare a zero, troppo comodo recriminare o togliersi sassolini dalle scarpe, quindi non lo farò anche se ne avrei una grande voglia".

"Vado avanti per la mia strada con coerenza e determinazione, chi mi ama mi segua", ha chiosato l'ex di Gemma sui social network.

La sfuriata della dama nel lasciare U&D

Le anticipazioni delle ultime registrazioni di U&D l'avevano già svelato: Maurizio ed Elena non torneranno in studio, quindi la loro uscita di scena è definitiva.

A conferma di ciò ci sono anche i contenuti che i due stanno iniziando a pubblicare sui social, qualcosa che non potrebbero fare se fossero ancora nel cast del programma.

L'avventura di Laudicino nel Trono Over è finita lo scorso 10 novembre e in un modo piuttosto insolito: il cavaliere ha deciso di seguire Di Brino dopo che gli opinionisti hanno insistito affinché lasciasse lo studio quando le riprese erano ancora in corso.

"Basta, mi avete rotto tutti. Questo non è il mio contesto", ha detto la dama lasciando gli Elios visibilmente nervosa.

Maurizio è andato dietro ad Elena e quando Gianni gli ha chiesto se anche il suo era un addio o solo un gesto di consolazione, l'uomo ha risposto: "Me ne vado, non ce la faccio più".