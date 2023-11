Cemile diventerà nuovamente mamma: sarà questa una delle notizie che caratterizzerà il finale di serie di My home my destiny. Dopo un periodo di crisi con Nuh, in cui Cemile deciderà di lasciare Istanbul per trasferirsi a Düzce con Benal, la ragazza tornerà in città per riappacificarsi con il marito. L'inizio della loro nuova vita verrà segnato anche da questa gravidanza.

Cemile confusa e addolorata per la morte di Mehdi

La vita di Cemile è abbastanza turbolenta da quando il fratello di Mehdi è finito in carcere, ma la svolta definitiva arriverà quando lui morirà.

Darà la sua vita per Zeynep e la figlia Müjgan: durante un agguato il malavitoso Meto proverà a ucciderle solo per fare un dispetto a Mehdi, ma lui farà da scudo a entrambe e si beccherà diversi proiettili che lo condurranno alla morte.

Mehdi morirà sotto gli occhi impietriti di Zeynep e Nuh e Cemile non riuscirà a darsi pace per l'ennesimo lutto della sua famiglia (pochi mesi prima la sorella Müjgan è stata vittima di femminicidio). Riporrà tutte le sue attenzioni verso la sua nipotina, ma Benal deciderà di lasciare Istanbul per trasferirsi a Düzce in quanto troverà lavoro in un ospedale.

Emine prova a far riavvicinare Cemile e Nuh

Cemile non riuscirà a separarsi dall'unica cosa che la tiene ancorata al fratello, ovvero la sua nipotina, e prenderà una decisione drastica: metterà Nuh da parte e deciderà di seguire Benal a Düzce.

Il ragazzo non vorrebbe separarsi dalla moglie, ma non vorrà nemmeno sacrificare la sua vita e i suoi sogni per permettere a Benal di realizzare i suoi, così resterà a Istanbul.

Nuh sarà sempre triste, ma ci sarà una persona che proverà a farlo tornare insieme a Cemile, una vecchia e cara amica: Emine.

La gravidanza di Cemile sorprende Nuh

Emine non riuscirà a vedere il suo amico in quello stato, così contatterà Cemile a Düzce e le racconterà ciò che sta passando il marito. Cemile capirà che anche Nuh ha tanto bisogno di lei, così farà le valigie e tornerà velocemente a Istanbul, dove troverà il marito che l'accoglierà a braccia aperte.

Saranno pronti a iniziare una nuova vita anche professionalmente parlando, perché i due ragazzi inizieranno a lavorare nel ristorante che Ali Riza e Nermin compreranno per Sultan e Sakine, ma non è tutto. Nuh e Cemile avranno anche modo di partecipare al matrimonio tra Zeynep e Barış, e proprio a un mese dalle loro nozze scopriranno di aspettare un bambino. Così Cemile avrà modo di diventare madre per la seconda volta: ha già una figlia, Yasemin, nata da un precedente matrimonio. La ragazza, però, ora è grande e non vive più con la madre da quando ha lasciato Istanbul per frequentare l'università.