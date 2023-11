Le anticipazioni sulla programmazione delle fiction Rai previste nel 2024 rivelano che la stagione sarà aperta dal ritorno di Doc 3 - Nelle tue mani, la serie tv medical che vede protagonista Luca Argentero, in programma dall'11 gennaio su Rai 1.

Grande attesa anche per i nuovi episodi di Don Matteo 14, con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica, in tv a partire da marzo. Nel 2024 ci sarà anche il debutto di Gloria, la nuova Serie TV in tre appuntamenti che avrà come protagonista Sabrina Ferilli.

Doc 3 con Luca Argentero debutta nella programmazione Rai di gennaio 2024

L'appuntamento con Doc 3 - Nelle tue mani sarà in onda a partire dall'11 gennaio 2024 con i primi due nuovi episodi.

In queste settimane si stanno ultimando le riprese della serie medical con Luca Argentero, che nel corso delle passate stagioni televisive ha registrato ascolti record con picchi superiori agli 8 milioni di spettatori e quasi il 32% di share.

Le nuove puntate saranno trasmesse di giovedì sera e potrebbero sfidare il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello 2023 in programma su Canale 5.

A gennaio sarà trasmesso anche il tv movie dal titolo La luce nella masseria, il quale racconta e celebra i 70 anni dall'inizio delle trasmissioni della televisione di Stato.

Don Matteo 14 previsto da marzo 2024 nel prime time di Rai 1

La programmazione delle nuove fiction Rai del 2024 prevede anche il ritorno di Don Matteo 14, la serie che vede protagonista Raoul Bova, ormai subentrato ufficialmente al protagonista storico Terence Hill.

In questo caso bisognerà attendere un po' di tempo dall'inizio del nuovo anno, dato che gli appuntamenti inediti con la serie tv saranno trasmessi a partire da marzo sulla rete ammiraglia.

Tra i nuovi titoli che troveranno spazio nel corso della nuova annata televisiva Rai spicca Gloria, una serie in tre puntate che segnerà il ritorno in prime time di Sabrina Ferilli.

Grande attesa anche per i nuovi episodi di Màkari, la serie con protagonisti Claudio Gioè e Antonella Attili, la cui messa in onda è in programma nel corso della stagione primaverile.

Mare Fuori 4 confermato nella programmazione del 2024 di Rai 2

Per quanto riguarda la programmazione di Rai 2, il titolo più atteso della nuova stagione televisiva è Mare Fuori 4, la serie evento che ha registrato numeri da record sulle piattaforme streaming.

Le nuove puntate andranno in onda a partire da febbraio 2024 e, come è successo già con la terza stagione, saranno visibili prima in streaming sul portale gratuito RaiPlay e successivamente saranno proposte al grande pubblico della tv generalista.