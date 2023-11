Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara dal 4 al 9 dicembre 2023 rivelano che si assisterà alla morte di Mujgan.

La dottoressa deciderà di lasciare Cukurova per iniziare una nuova vita a Istanbul, ma si ritroverà vittima di un incidente aereo che non lascerà via di scampo a nessun passeggero e membro dell'equipaggio.

Fikret scoprirà dalla radio che la sua amata non è riuscita a salvarsi e non potrà fare altro che lasciarsi andare allo sconforto.

Mujgan cambia vita e parte per Istanbul

Per Mujgan arriverà il momento di prendere in mano le redini della sua vita e dopo aver ricevuto una prestigiosa offerta lavorativa da parte di un ospedale privato di Istanbul deciderà di lasciare Cukurova.

La dottoressa si convincerà del fatto che sia giunta l'ora di lasciarsi alle spalle il passato, soprattutto dopo aver scoperto che Fikret era presente quando Umit ha rischiato di morire e l'ha lasciata sola, senza prestarle soccorso.

A quel punto deciderà di attuare questa sua fuga da Cukurova seppur col cuore colmo di dolore, perché aveva sperato realmente in un futuro migliore insieme a Fikret.

Fekeli e Lutfiye decideranno di appoggiarla in questa sua scelta e si diranno pronti a prendersi cura del piccolo Kerem Ali mentre la dottoressa si recherà a Istanbul per cercare un alloggio.

Fikret scopre che Mujgan è morta in un incidente aereo ed è disperato

L'aereo sul quale viaggerà la donna sarà vittima di un incidente.

Tutti i passeggeri a bordo non riusciranno a sopravvivere a quello schianto che si rivelerà fatale.

Fikret, Fekeli e Lutfiye scopriranno dalla radio la notizia sconvolgente che li lascerà senza parole. Una tragedia che spezzerà il cuore a Fikret, dato che l'uomo si era deciso a fare la sua proposta di matrimonio a Mujgan nel momento in cui sarebbe rientrata a Cukurova, così da poter farle capire di essere realmente innamorato.

Fekeli e Lutfiye soffrono per la morte di Mujgan

Anche Fekeli non potrà nascondere il suo immenso dolore. Dopo aver assistito alla dipartita di Yilmaz, l'uomo dovrà dire addio anche alla ragazza che ha considerato come una figlia e si mostrerà addolorato in primis per il piccolo Kerem Ali.

Perché il bambino rimarrà orfano di entrambi i genitori, ma Fikret si dirà pronto a prendersi cura di lui in ogni momento.

Lutfiye, invece, si sentirà in colpa per quello che è accaduto, dato che è stata lei a fare in modo che la dottoressa accettasse questo nuovo incarico lavorativo a Istanbul.