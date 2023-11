Le anticipazioni sulla quarta e ultima serie di Terra Amara rivelano che Zuleyha si ritroverà a vivere dei momenti di grande apprensione dopo aver scoperto che suo figlio è sparito dalla tenuta Yaman.

Le tracce del bambino si perderanno e nessuno saprà cosa ne sia stato, nemmeno Fadik e Gulten che, incaricati di sorvegliare e prendersi cura dei figli della signora di Cukurova, si troveranno nei guai a causa di questa scomparsa.

Il piccolo Adnan sparisce misteriosamente dalla tenuta Yaman

La prima a rendersi conto di quello che sta succedendo in villa sarà Fadik: entrando nella camera del bambino scoprirà che non si trova al suo posto e si renderà conto subito che c'è qualcosa che non va.

La domestica lancerà così il suo grido d'allarme per fare in modo che venga perquisita l'intera tenuta, con la speranza che il bambino possa essersi allontanato volontariamente e non perché vittima di un rapimento da parte di qualche estraneo che si è intrufolato all'interno dell'abitazione.

Le anticipazioni turche rivelano che Zuleyha si ritroverà in preda alla disperazione nel momento in cui verrà informata dell'accaduto e si metterà subito in contatto con Cetin e Fikret per chiedere il loro supporto.

Fadik e Gulten nei guai per la scomparsa di Adnan

Zuleyha chiederà il massimo impegno anche da parte di tutti gli operai della tenuta e chiederà loro di attivarsi per fare in modo che si riesca ad avere notizie immediate del suo bambino.

La donna non potrà fare a meno di nascondere la sua rabbia nei confronti di Fadik e Gulten, dato che erano le due persone incaricate di prendersi cura dei bambini e non avrebbero dovuto concedersi una distrazione simile.

"Ogni volta che i miei figli sono con voi succede qualcosa, non posso più fidarmi", esclamerà la signora di Cukurova contro la coppia che si ritroverà così nei guai e spererà che tale situazione possa risolversi nel migliore dei modi.

Hakan riesce a ritrovare il figlio di Zuleyha

Anche Hakan verrà informato della scomparsa del bambino e si recherà subito alla villa per dare il suo supporto a Zuleyha.

Successivamente l'uomo deciderà di uscire dalla tenuta per effettuare delle ricerche per strada e cercare di arrivare alla risoluzione del giallo prima che possa essere troppo tardi.

Le anticipazioni della quarta stagione rivelano che Hakan troverà il bambino nei pressi della carovana di alcuni venditori ambulanti e riuscirà così a recuperarlo e a portarlo a casa.

Fikret, però, non crederà nella buona fede dell'uomo e sospetterà che sia stato lui ad architettarne il rapimento per poi sorprendere Zuleyha.