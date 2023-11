Nelle prossime puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5 gli occhi saranno puntati sulla nuova tronista Ida Platano. Per lei giungerà un corteggiatore di origini cubane mentre al Trono Over Alessio e Claudia chiuderanno la conoscenza. Non mancheranno liti e discussioni nel parterre delle dame con protagoniste Barbara, Aurora e Roberta.

Ida inizia il percorso da tronista: per lei arriva un ragazzo cubano

Nelle prossime puntate di Uomini e donne, gli occhi saranno puntati su Ida Platano e il suo percorso come tronista. Dopo essere stata per tanti anni protagonista del parterre Over, l'ex dama ha avuto l'opportunità di salire sul Trono tra lo stupore dei fan del dating di Maria De Filippi.

Dopo la sua presentazione, la nuova tronista avrà modo di conoscere i suoi primi corteggiatori. Alcuni di loro, dopo essere scesi per un appuntamento al buio, sceglieranno di autoeliminarsi, non sentendosi pronti per iniziare un percorso con una donna già madre. Con il passare delle puntate, Ida conoscerà un nuovo corteggiatore di origini cubane, che lei deciderà di far rimanere. Con le prossime registrazioni, si capirà se questa conoscenza proseguirà oppure no.

Claudia e Alessio chiudono la conoscenza

Nel corso delle nuove puntate in onda a breve su Canale 5, il pubblico vedrà giungere al capolinea la conoscenza tra Claudia Lenti e Alessio Pili Stella. I due dopo vari tira e molla e i finite discussioni, decideranno di chiudere.

Al momento non è dato sapere quale sia il motivo che li porterà alla rottura. Potrebbe centrare anche l'ex fidanzato di lei, giunto in studio in una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5. La dama, in studio, si era rifiutata di riallacciare i rapporti con l'ex ma, nonostante questo, Alessio era rimasto molto amareggiato dall'atteggiamento di Claudia.

Su Canale 5 a breve, il pubblico assisterà anche ad una lite molto accesa tra Barbara, Roberta e Aurora. Anche in questo caso non si hanno dettagli sui motivi che scateneranno questo ennesimo scontro tra le dame.

Chi sono Claudia Lenti e Alessio Pili Stella del Trono Over

Tornando a parlare di Alessio e Claudia del Trono Over, si sa che i due avevano iniziato a frequentarsi diverse settimane fa.

La loro conoscenza è andata avanti tra alti e bassi. Spesso i telespettatori li hanno visti discutere animatamente a centro studio, per poi fare pace subito dopo. Entrambi non hanno mai fatto mistero di essere molto gelosi uno dell'altro, anche a causa della distanza. Alessio Pili Stella vive a Torino, mentre Claudia Lenti in Puglia. Di Alessio si sa che è un procuratore sportivo e che non è mai stato sposato e non ha figli. Anche Claudia non è mai stata sposata e non è mai diventata madre. Vive in Salento dove gestisce un bed and breakfast. È amante della natura e degli animali. Ora bisognerà attendere le nuove registrazioni di Uomini e donne per capire se la storia tra Claudia e Alessio sia giunta definitivamente al termine oppure no.