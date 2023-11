Zuleyha si ritroverà nei guai con il fisco durante le nuove puntate di Terra amara che andranno a comporre la quarta serie prevista su Canale 5 nel corso del 2024.

La donna si ritroverà a fare i conti con un debito di ben 10 milioni di lire, frutto di tasse non pagate al fisco. La donna sarà completamente estranea ai fatti, dato che la perfida Betul le ha sempre nascosto le lettere in cui veniva avvertita dei mancati pagamenti.

Successivamente il pubblico ministero sarà obbligato a intervenire: metterà i sigilli alla villa e provvederà allo sfratto della donna e dei suoi dipendenti.

Zuleyha scopre che ha un debito da 10 milioni di lire

Le anticipazioni riguardanti la quarta e ultima serie della soap opera raccontano che Betul riceverà delle lettere in cui verrà informata del mancato pagamento delle tasse da parte di Zuleyha.

La donna, però, invece di informare la signora di Cukurova preferirà tenere per se quelle missive e in questo modo finirà per creare un vero e proprio guai col fisco.

Il pubblico ministero si presenterà alla villa per procedere con il sequestro della struttura, ma solo in quel momento Zuleyha scoprirà ciò che sta succedendo.

La donna ha contratto un debito di ben 10 milioni di lire turche per le sue proprietà e le verranno date poche ore di tempo per riuscire a racimolare il denaro necessario per il pagamento del suo debito, altrimenti dovranno sfrattarla e mettere la sua proprietà all'asta.

Zueyha vende i suoi gioielli per pagare il debito

Betul ha pianificato tutto nei minimi dettagli: vuole che la villa venga messa all'asta al più presto, in modo tale che Colak possa comprarla e lasciare per strada la signora di Cukurova.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Zuleyha si mostrerà a dir poco disperata, ma proverà comunque a cercare una soluzione per uscire da questa difficilissima problematica col fisco.

Per tale motivo la donna prenderà in considerazione l'idea di iniziare a vendere parte dei suoi costosissimi gioielli, ma si renderà conto che la cifra racimolata non può bastare per arrivare a sanare quel debito di ben 10 milioni.

Zuleyha viene sfrattata dalla villa durante la quarta serie

Hakan si presenterà alla villa con i soldi necessari, ma la reazione della donna non sarà delle migliori.

Zuleyha lo accuserà di essere il responsabile di questa sua disgrazia, cacciandolo via dalla tenuta e rifiutando il suo aiuto.

Il pubblico ministero si ripresenterà alla villa e, in mancanza dei soldi per pagare il debito, sarà costretto a sfrattare la donna e a mettere i sigilli alla tenuta. Zuleyha e i suoi dipendenti si ritroveranno costretti a trasferirsi in uno degli alberghi di Cukurova.