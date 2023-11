Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 4 all'8 dicembre 2023 rivelano che Marina e Roberto si ritroveranno ancora una volta a dover fare i conti con l'incubo chiamato Lara Martinelli.

Clara invece deciderà di seguire il suo cuore che la porterà a lasciare Napoli e a far perdere le sue tracce assieme al figlio, tanto da scatenare la furia di Alberto intenzionato a scoprire che fine abbia fatto la donna.

Marina e Roberto fanno i conti con l'incubo Lara nelle nuove trame della soap opera

Marina e Roberto scopriranno che tra Ida e Diego sta nascendo del tenero e non faranno affatto i salti di gioia.

I due coniugi non saranno ben predisposti all'inizio di questa storia d'amore, motivo per il quale cercheranno in tutti i modi di tenerli a debita distanza ed evitare così che possano lasciarsi andare alla passione.

Ma, nel corso dei prossimi episodi di questa stagione, Marina e il suo compagno dovranno tornare a fare i conti anche con l'incubo che ha reso la loro vita impossibile: trattasi di Lara Martinelli, che tornerà nuovamente all'attacco.

Per Raffaele Giordano, invece, arriverà uno dei momenti più attesi: la preparazione del celebre presepe natalizio che verrà allestito all'interno di Palazzo Palladini.

Clara fa perdere le sue tracce, Alberto furioso

Le anticipazioni della soap opera fino al prossimo 8 dicembre rivelano che Clara deciderà di far perdere le sue tracce per inseguire Eduardo.

La donna lascerà Napoli assieme a suo figlio e, da quel momento in poi, nessuno saprà che fine abbia fatto ne tantomeno dove si trovi.

Un duro colpo per Alberto che, questa volta, non la prenderà affatto bene e si dirà disposto a tutto pur di riuscire a rintracciare la sua ex compagna e portare a casa suo figlio.

Niko proverà a stare vicino al collega Alberto in questo momento così delicato della sua vita ma, tale vicinanza, non basterà a placare la sua ira.

L'avvocato non riuscirà a darsi pace, preoccupato in primis per le condizioni di salute del figlio.

Eugenio fa una proposta alla sua collega Chiara nelle prossime trame della soap

Gli spoiler delle nuove puntate della soap opera di Rai 3 rivelano che Eugenio inizierà ad essere dispiaciuto per l'allontanamento che c'è stato con Viola, dato che i due ormai sembrano aver preso strade differenti.

Per tale motivo, Nicotera avanzerà una proposta del tutto inaspettata alla sua collega Lucia. Giulia, intanto, deciderà di organizzare una manifestazione in piazza contro la camorra.

La donna chiederà a Rosa di essere presente al suo fianco e supportarla in questa iniziativa volta a lanciare un messaggio di positività e speranza.