Nelle puntate della quarta e ultima stagione della soap opera turca Terra Amara ci sarà l’uscita di scena di Demir Yaman. A seguito del ritrovamento del cadavere del ricco imprenditore, una donna misteriosa arriverà alla tenuta alla sua ricerca accompagnata dalla figlia Selma, le due chiederanno dei soldi alla vedova Zuleyha Altun.

Spoiler turchi di Terra amara: Demir ritrovato senza vita

Nei futuri episodi in onda su Canale 5, Fikret e Lutfiye verranno ospitati alla tenuta Yaman dopo la morte di Ali Rahmet Fekeli, il quale verrà ucciso da uno scagnozzo di Abdülkadir dopo aver scoperto che il vero nome di Mehmet è Hakan.

Intanto Sermin si avvicinerà a Lutfiye con l'obiettivo di far sposare Fikret con sua figlia Betul.

Nel frattempo Zuleyha continuerà a non avere alcuna notizia del marito Demir dopo che è sparito nel nulla, fino a quando verrà alla luce la verità sulla scomparsa di Yaman, infatti l'uomo verrà ritrovato senza vita. A Cukurova ben presto si diffonderà la notizia che Demir è stato trovato morto all’interno in un frigorifero, mentre Fikret e Abdülkadir lo apprenderanno da parte di un operaio mentre si trovano dal parrucchiere.

Hakan furioso con Abdülkadir, Zuleyha scopre che il defunto marito è stato fidanzato con Hülya

Intanto Hakan si arrabbierà con Abdülkadir per aver fatto uccidere Ali Rahmet Fekeli a sua insaputa, e gli dirà di non agire più alle sue spalle, altrimenti se ne pentirà.

Ben presto Zuleyha riceverà l’anello del defunto marito Demir insieme a un bigliettino da parte di uno sconosciuto.

Successivamente una misteriosa donna si presenterà alla tenuta Yaman per avere notizie di Demir insieme alla figlia Selma e vorrà dei soldi da Zuleyha. In particolare le due donne le diranno che il suo defunto marito in passato ha avuto una relazione con Hülya, la sorella di Hakan Gümüsoglu, rimasta paralizzata dopo essersi lanciata dal terzo piano per non aver accettato di essere stata abbandonata.

Le due donne esigeranno ricevere da Altun il denaro che Demir inviava ogni mese alla sua ex fidanzata fino alla sua scomparsa. A questo punto Zuleyha si recherà a Smirne per ascoltare direttamente la versione di Hülya e Hakan deciderà di accompagnarla per conoscerla meglio: durante il tragitto Altun getterà nel vuoto l’anello di fidanzamento ricevuto dal compianto consorte Demir in preda alla rabbia. Dopo aver conosciuto Hülya, Zuleyha le chiederà perdono per tutto il dolore che Demir le ha causato.

Infine Fikret e Betul si scambieranno un bacio a seguito di una passeggiata romantica.