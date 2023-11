Anita Oliveri ha commentato in modo negativo un aereo volato sulla casa del Grande Fratello che vedeva come protagonisti Vittorio Menozzi e Letizia Petris. Secondo la concorrente romana quell'aereo non ha alcun senso, visto che Vittorio da quando è iniziato il programma non ha mai creato una dinamica. Nel messaggio i fan chiedevano a Letizia e Vittorio di vivere la loro amicizia senza farsi troppi problemi.

Che cos'è successo?

Il giorno di Halloween sulla casa di Cinecittà è volato un aereo con dedica all'indirizzo di Vittorio Menozzi e Letizia Petris: "Più abbracci, meno paranoie #petrozzi".

Il messaggio fa riferimento al rapporto amichevole che hanno instaurato i due coinquilini, ma per non scatenare la gelosia di Paolo Masella i due coinquilini spesso restano a debita distanza.

Mentre moltissimi concorrenti si sono complimentati con Menozzi e Petris, Anita Olivieri ha espresso un commento al vetriolo sull'ingegnere: "Il bello è che lui non fa niente, nemmeno respira". Il riferimento della concorrente è legato al percorso di Vittorio: secondo lei, il compagno d'avventura fino ad oggi non avrebbe mai creato una dinamica. Dunque è incomprensibile per lei che ci siano delle persone disposte a pagare dei soldi per una cosa che non è mai esista.

Anita e Vittorio: scintilla mai scoccata

All'inizio del GF, Vittorio Menozzi aveva rivelato di trovare Anita Olivieri molto attraente dal punto di vista fisico. Sebbene la concorrente romana sia apparsa soddisfatta che il coinquilino l'abbia "preferita" a Heidi Baci, la 25enne non ha mai ricambiato l'interesse per Vittorio. Scendendo nel dettaglio, Olivieri in più occasioni ha riferito di trovare l'ingegnere pesante.

Nel momento in cui i fan di Anita e Vittorio avevano inviato un aereo sulla casa di Cinecittà per spronarli ad intraprendere una conoscenza, la stessa concorrente ha detto di non volere avviare alcuna frequentazione con Menozzi. Anche in quel caso Anita si era preoccupata per le persone che avevano speso dei soldi su una "ship" mai iniziata.

Il commento di alcuni utenti del web

Il commento di Anita Olivieri sul percorso di Vittorio Menozzi non è piaciuto ai fan dell'ingegnere. Sui social alcuni utenti hanno sostenuto che la concorrente romana abbia più volte offeso senza senso il coinquilino. Altri utenti hanno ritenuto eccessiva la frase "nemmeno respira". Tra i vari commenti c'è chi è convinto che Olivieri sia gelosa perché al suo indirizzo non è arrivato alcun aereo con dedica. Infine c'è anche chi ha menzionato Beatrice Luzzi, per avere sostenuto che Anita Olivieri sia la più "pettegola e cattiva" all'interno del reality show.