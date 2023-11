Nella soap opera Terra Amara nelle puntate in programma su Canale 5 il 8 e 9 novembre 2023 Zuleyha e Demir faranno ritorno dalla loro romantica luna di miele. Yaman avrà un appuntamento d'affari al ristorante, dove la situazione degenererà a causa di un vetraio di nome Ramazan. Quest'ultimo farà una serie di battute maligne su Sevda, finendo per essere aggredito da Demir.

Nel frattempo Fikret accompagnerà la zia Lutfiye al Circolo, in modo da presentarle alcune persone e farle stringere amicizia. La donna, infatti, ha accettato di restare a Cukurova con l'intenzione di impedire al nipote di ledere al suo rivale.

Intanto Fikret noterà che Umit ha perso completamente la testa per Demir.

Anticipazioni 8 novembre: Demir e Zuleyha si godono la luna di miele

In seguito all'incidente nel bosco, Zuleyha confesserà a Demir di amarlo e i due diverranno una coppia a tutti gli effetti. Dopo essersi scusato per il suo passato comportamento, Yaman chiederà nuovamente la mano alla moglie e i due partiranno per la luna di miele.

Nella puntata dell'8 novembre si vedranno i due innamorati godersi il viaggio nuziale mentre, a Cukurova, Fikret confesserà nuovamente a Mujgan di essere innamorato di lei nonostante l'abbia trattata malissimo di recente.

Intanto Fekeli esorterà Lutfiye a non andarsene, ma di rimanere al paese per provare, insieme, a portare il loro nipote sulla retta via.

Da tempo infatti Fikret nutre degli intenti vendicatori ai danni di Demir e non sembra volerlo lasciare in pace. Sarà così che Lutfiye si presenterà al Circolo in compagnia del nipote e finirà per stringerà amicizia con Ilknur, Sennur, Fusun e Sermin.

Spoiler 9 novembre: Demir aggredisce un vetraio

Le anticipazioni di questa soap opera della Turchia rivelano che giovedì 9 novembre Fikret non potrà fare a meno di constatare i sentimenti della sua complice Umit nei confronti del suo fratellastro Demir.

A quanto pare la dottoressa è innamorata di Yaman. Nel frattempo, quest'ultimo farà rientro a Cukurova in seguito alla luna di miele con Zuleyha, ma presto ci saranno altri problemi inaspettati.

Tutto accadrà quando Demir, ritrovandosi al ristorante per negoziare un terreno situato nei pressi del magazzino di Kavali, finirà per ascoltare delle parole tutt'altro che lusinghiere nei confronti di Sevda da parte del vetraio Ramazan, che farà delle battute sul suo conto. A quel punto Demir perderà la calma e lo aggredirà.