Il 2024 è agli sgoccioli e, secondo l'oroscopo, il 2025 porterà novità, in particolare per il Cancro, uno dei segni più fortunati. Dopo un periodo costellato di alti e bassi, molti segni zodiacali vivranno un'annata di riscoperta interiore e rinascita. In primavera, Nettuno e Saturno transiteranno in Ariete, mentre Giove entrerà in Cancro il 10 giugno. In estate, Urano sarà in Gemelli e il segno dei Pesci risulterà inarrestabile.

L'oroscopo dell'anno 2025 da Ariete a Pesci

Ariete - Nei primi mesi del prossimo anno vi sentirete un po' confusi, con diverse domande ancora da chiarire sia nel lavoro sia nella vita personale.

In primavera, questi dubbi si dissolveranno e riscoprirete il desiderio di innamorarvi e di dedicarvi a voi stessi. Dei buoni propositi potrebbero saltare, ma le stelle invitano a seguire la corrente tracciata dal destino. Potrebbero esserci delle sorprese niente male. Chi ha vissuto una perdita importante riuscirà a rialzarsi e a ritrovare il proprio percorso, anche se non mancheranno momenti di tristezza. Le relazioni diventeranno più intriganti. Qualcuno potrebbe decidere di fare un passo in avanti. Per chi desidera una gravidanza, sarà un anno promettente. Chi ha domande legali in sospeso potrebbe assistere a un'evoluzione positiva sul fronte economico. Si presenteranno alcune discussioni e possibilità di rottura: qualcuno potrebbe perdere amicizie o trovarsi a dover cambiare città.

Toro - Non sottovalutate l'anno che verrà. In ambito sentimentale, chi è in una relazione da parecchio tempo potrebbe affrontare un cambiamento profondo, lasciandosi alle spalle situazioni difficili. Qualcuno potrebbe ripensare a un amore passato e provare rimorsi. Sarà un momento ideale per rimettersi in forma, soprattutto dopo le festività.

Tra primavera ed estate potreste concedervi una vacanza-premio, soprattutto se lavorerete sodo. Da maggio avrete modo di fare dei grandi progetti. In ambito lavorativo, però, potrebbero esserci rallentamenti, specialmente verso la fine dell'anno. Riuscirete comunque a darvi da fare, forti della vostra determinazione: avrete tutte le risorse necessarie per tentare un salto di qualità.

Qualcuno potrebbe anche affrontare battaglie interiori, ma avrà la fortuna di non doverle affrontare da solo.

Gemelli - In ambito familiare emergeranno novità che potrebbero scombussolare il vostro equilibrio. Nuove amicizie e conoscenze si riveleranno preziose anche per la carriera. Non mancheranno viaggi e significativi movimenti economici. Chi è in cerca di lavoro potrebbe prendere in considerazione l'idea di mettersi in proprio o di scendere a patti con la realtà. Chi ha questioni legali in corso potrebbe ottenere agevolazioni. In primavera potresti avvertire un po' di stanchezza. Alcuni di voi affronteranno le tipiche allergie stagionali.

Le coppie sposate o conviventi arriveranno a un punto di svolta, con possibili cambiamenti significativi.

In estate ci sarà un grande via vai di persone e dovrete fare attenzione negli spostamenti. Vi toglierete una bella soddisfazione.

Cancro - Si apre un anno decisivo, il più fortunato. Ci saranno importanti evoluzioni sia interne sia esterne. Potrebbe verificarsi un cambiamento capace di dare una nuova direzione alla vostra vita, come un lavoro, un trasferimento o qualcosa riguardante l'amore. Dopo 5 anni disastrosi, troverete le giuste occasioni per fare dei passi avanti. La primavera si prospetta positiva per l'amore. Le coppie avranno modo di realizzare i loro sogni.

Chi desidera allargare la famiglia avrà dei mesi propizi. I guadagni potrebbero aumentare grazie a un investimento ben riuscito, anche se qualcuno cercherà di ingannarvi.

Qualunque cosa accadrà dovrete tenere in mente questo detto: "Si chiude una porta e si apre un portone". Dopo un'estate di divertimenti e di emozioni, in autunno potresti vivere momenti ancora più belli e sorprendenti, che ti doneranno un'inaspettata energia. Se in passato avete sofferto per una rottura o un lutto, riuscirete a rimettervi in carreggiata. Concentratevi sulla carriera: il prossimo anno favorirà le iniziative creative. La salute richiederà attenzione, ma con sane abitudini potrete mantenervi efficienti.

Leone - Per chi è in cerca di lavoro da tempo, sarà un 2025 interessante. Delle nuove opportunità vi daranno quelle soddisfazioni tanto desiderate. Sebbene il 2024 non sia stato del tutto negativo, quello a venire porterà un miglioramento.

La primavera offrirà buone occasioni per aumentare i guadagni, risparmiare di più o persino cambiare stile di vita. Già nel primo inverno, quello da gennaio a marzo, l'amore per le giovani coppie si farà più appassionato. Qualcuno, però, potrebbe sentire il bisogno di allontanarsi dal partner di sempre per vivere nuove esperienze. Sarà un periodo di riflessioni, ma entro l'autunno tutto diventerà più chiaro.

Vergine - Anche se il 2024 non si è rivelato dei migliori, avete comunque avuto dei lieti momenti. Il prossimo anno vi stimolerà a voltare pagina. Chi ha attraversato una separazione o una perdita dolorosa troverà il sostegno morale di cui ha bisogno. Sarà soprattutto un periodo di esplorazione interiore: qualcuno partirà per un viaggio solitario, altri impareranno qualcosa di nuovo.

Chi ha perso il lavoro troverà opportunità interessanti. Prendete esempio dagli errori del passato e cercate di non ripeterli. Non lasciate che il nuovo anno sia la fotocopia del precedente: per vedere dei cambiamenti, rimboccatevi le maniche e adottate un atteggiamento positivo.

Bilancia - Le prospettive per il 2025 sono molto positive, soprattutto per quanto riguarda l'amore e il lavoro. Chi è alla ricerca di un impiego riuscirà a trovarlo estendendo la propria area di interesse, mentre chi sta lavorando a un progetto vedrà finalmente dei progressi concreti. Però questo non sarà un anno privo di ostacoli: nei primi mesi, incontrerete qualche difficoltà. In primavera sarà opportuno considerare un cambiamento esterno, imposto.

Alcuni potrebbero dover intraprendere delle cure importanti o sostenere un'ingente spesa. Potrebbero emergere difficoltà a sbarcare il lunario, forse a seguito di un licenziamento o un rialzo dei costi di produzione. Come se non bastasse, in estate saranno necessarie alcune spese che potranno incidere sulle vostre finanze. Da agosto, però, la situazione migliorerà e tutto riprenderà il suo corso: non disperate. In autunno, l'economia personale prospererà e le giovani coppie potranno finalmente fare progetti seri insieme. La fine dell'anno sarà propizia anche per le nuove nascite.

Scorpione - Il 2025 porterà piccole novità in famiglia. Chi ha figli potrebbe assistere alla partenza di uno di loro.

Lasciateli andare e portateli nel cuore. Vi aspetta un periodo di impegno, con possibili cambiamenti nella casa come una ristrutturazione. Prendetevi cura del vostro corpo ed evitate di fare sforzi eccessivi. Dopo un 2024 difficile, già da gennaio vi sentirete pronti a ripartire. Alcuni di voi si concederanno un desiderio o potranno fare un viaggio all'estero. L'estate porterà nuove emozioni per i cuori solitari, anche per coloro che non vogliono impegnarsi sul serio. Gli over 60 potranno vivere momenti intensi e memorabili. Verso la fine dell'anno, ci sarà una spesa importante da sostenere, ma cercate di eliminare abitudini nocive e investite sul benessere.

Sagittario - I momenti più rilevanti del 2025 saranno la primavera e l'estate.

Chi aspetta un trasferimento, un nuovo incarico o una risposta in amore, dovrebbe ottenerla entro maggio. Ci saranno cambiamenti, ma dovrai affrontare alcune oscillazioni. L'economia andrà migliorando, anche se sarà meglio evitare spese superflue. Tra giugno e luglio, qualcuno riuscirà a rimettersi in forma o a partire per un viaggio appagante. Per migliorare le prospettive lavorative, sarà utile costruire contatti influenti e colmare eventuali lacune; per questo, alcuni parteciperanno a incontri importanti. In amore, gli under 40 potranno fare nuove conoscenze tra primavera ed estate. Le coppie di lunga data celebreranno un traguardo significativo, anche se non mancheranno piccole incomprensioni.

Capricorno - Per voi si prospetta un annata molto positiva specialmente nei primi sei mesi, quando tutto scorrerà senza novità. In ambito sentimentale, lavorativo e familiare, avrete il vento in poppa. Chi vuole fare un salto di qualità dovrà sfruttare al massimo questo periodo. Già a gennaio noterete un cambiamento interiore e vi sentirete più sereni. In amore, ci potrebbero essere ritorni di fiamma, ma attenzione a non ripetere gli errori del passato: è meglio guardare avanti. Qualcuno aprirà finalmente gli occhi e si allontanerà da amicizie poco sincere. La vostra determinazione vi permetterà di dimostrare il vostro valore. Negli ultimi sei mesi dell'anno, la situazione si stabilizzerà, e potrete godervi l'autunno nel miglior modo possibile, magari in dolce compagnia.

Non si escludono cambiamenti domestici o estetici.

Acquario - L'inizio del 2025 sarà lento, complice la stanchezza accumulata tra novembre e dicembre. In primavera ed estate, riceverete una notizia importante e apporterete dei cambiamenti in casa. Qualcuno potrebbe persino trasferirsi, magari all'estero. Sarà un periodo di crescita personale. Chi ha un partner potrebbe decidere di concretizzare un progetto a lungo sognato. Alcuni riusciranno finalmente ad andare in pensione. A luglio e a dicembre, sarà necessario gestire con attenzione le finanze, poiché ci saranno nuove tasse e spese inattese. I single, quelli che sono ancora legati al passato, dovrebbero lasciarselo alle spalle e guardare avanti. La fine dell'anno porterà un'entrata interessante e qualcuno farà un acquisto speciale. Chi si sente solo potrebbe prendere la decisione di adottare un animale domestico. Possibili matrimoni o parti in vista.

Pesci - in arrivo un anno positivo, senza ostacoli e fronzoli. Sarete inarrestabili. Finalmente vi riprenderete dopo un periodo difficile. Chi desidera migliorare la propria forma fisica potrà finalmente riuscirci, trovando la giusta motivazione. I single avranno buone opportunità di fare nuove conoscenze durante l'estate, magari durante un viaggio inaspettato. Cercate di essere più audaci e intraprendenti: nella vita non basta sognare, occorre agire. In primavera, i successi non mancheranno, sia nel lavoro sia nello studio, anche grazie al supporto di un'amicizia preziosa. La serenità tornerà anche in famiglia, e si apriranno nuovi orizzonti. Chi sogna di vivere da solo potrà fare questo passo decisivo, però potrebbe pentirsi sul lungo tempo. Sarà un anno di matrimoni, nascite e dichiarazioni d'amore. Coloro che stanno affrontando una sfida importante, troveranno la forza per vincerla. Comunque vadano le cose, cercate di non perdere di vista i vostri buoni propositi che dovranno essere pochi ma buoni.