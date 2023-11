Lo sceneggiato Terra amara va in onda nei pomeriggi di lunedì 13 e martedì 14 novembre 2023 con nuovi episodi nei quali Umit cercherà di vendicarsi di Demir con l'aiuto di Mujgan, anche se ma per il momento non riuscirà nel suo intento di mettere in crisi il matrimonio fra l'imprenditore e Zuleyha. Gaffur invece ne combinerà un'altra delle sue, visto che verrà sorpreso senza vestiti nella casa di Mujgan: la sorella Gulten ormai sarà esasperata dal suo comportamento.

Mujgan aiuta Umit nella vendetta contro Demir

Dopo l'appuntamento in prima serata di domenica 12 novembre, Terra Amara torna con la programmazione pomeridiana pure lunedì 13 novembre.

Le trame riprenderanno dal momento in cui Fekeli si sarà salvato dall'infarto grazie all'intervento di Umit e Mujgan.

Nel nuovo episodio Mujgan si alleerà con Umit per cercare di mettere zizzania nel matrimonio di Demir e Zuleyha. La dottoressa metterà un braccialetto di Umit nell'auto di Demir. Sarà Zuleyha a ritrovare il gioiello e questo genererà tensione tra i coniugi Yaman. Proprio come aveva previsto da Mujgan. Zuleyha chiederà spiegazioni a Demir, il quale sarà in difficoltà. Yaman alla fine, riuscirà a dare una spiegazione convincente alla moglie dicendole che qualche giorno prima aveva dato un passaggio a Umit. Altun crederà a questa versione.

Mujgan trova Gaffur svestito in casa sua

Per il momento, Demir potrà tirare in sospiro di sollievo, visto che sarà riuscito a nascondere la sua relazione extraconiugale alla moglie. Yaman si confiderà con Sevda: entrambi avranno timore che Umit abbia deciso di far scoprire a Zukeyha il tradimento. Gaffur intanto, continuerà a non poter entrare in casa sua per volere di Saniye.

Pertanto deciderà di farsi un bagno nella casa che Mujgan ha ereditato da Yilmaz.

Nel corso dell'episodio del 14 novembre proprio Mujgan deciderà di passare nella sua proprietà e, con sua grande sorpresa, sorprenderà Gaffur intento a farsi il bagno. Ovviamente la dottoressa sarà furiosa e andrà da Zuleyha accusandola di non essere in grado di gestire i suoi dipendenti.

Gulten invece, stanca dei comportamenti di Gaffur, si sfogherà con Fadik. Le racconterà anche che il fratello avrà impegnato l'atto di proprietà del suo terreno.

Puntate successive: Demir caccia Gaffur dalla tenuta

Sembra proprio che per Gaffur i guai non saranno finiti. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, tutte le malefatte dell'uomo giungeranno anche all'orecchio di Demir che non esiterà a cacciarlo dalla tenuta. Nemmeno Demir potrà dormire sonni tranquilli dopo quanto accaduto con la storia del braccialetto. L'uomo andrà da Umit e le intimerà di lasciarlo in pace, arrivando pure a minacciarla. Intanto Fikret farà credere a tutti di essere andato in Germania, ma ben presto emergerà che non sarà affatto così.