Le anticipazioni spagnole de La Promessa raccontano che Jimena vuole vendicarsi di Jana per aver riparato l'aereo di Manuel. Per questo motivo la manderà a lavorare presso la residenza de Los Infantes, dove sarà costretta a compiere lavori forzati.Quando Jana farà ritorno alla tenuta dei Lujan sarà in condizioni di salute precarie.

Successivamente Manuel avrà un pesante scontro con Jimena dopo aver scoperto di aver mandato Jana a fare dei lavori molto duri alla tenuta dei suoi suoceri.

Jana torna alla tenuta in condizioni di salute precarie

Jimena tramereà una vendetta contro Catalina e Jana, responsabili di aver riparato l'aereo di Manuel.

Per questo motivo Infantes farà conoscere a sua cognata un corteggiatore invadente, mentre invierà Jana a casa dei suoi genitori José Luis e Mercedes per sostituire una domestica ammalata in occasione di un pranzo importante.

Jana a questo punto accetterà la richiesta di Jimena, sebbene Manuel la preghi di restare dandole addirittura un bacio sulle labbra. La domestica andrà incontro ad un destino crudele: una volta arrivata nella residenza de Los Infantes verrà spedita a lavorare nei campi dove patirà la fame e la seta. Una volta tornata alla tenuta dei Lujan, Jana collasserà tra le braccia di Manuel a causa delle sue precarie condizioni di salute.

Catalina accusa Jimena di aver sottoposto la domestica a svolgere lavori forzati

Manuel convincerà Mauro Moreno a prendersi cura di Jana. La domestica rischierà addirittura il licenziamento da parte di Cruz visto che non potrà lavorare per alcuni giorni. Intanto, Catalina sospetterà che stia stata Jimena a sottoporre Jana a dei lavori forzati.

Per questo motivo, la giovane chiederà di parlare a quattrocchi con suo fratello sulla questione. In questa occasione Catalina accuserà Jimena di tale comportamento. Una rivelazione che inizialmente sarà respinta da Manuel, sebbene non possa escluderlo. Il marchesino infatti prometterà a Catalina di non cedere alle provocazioni per non mettere in ulteriori guai Jana.

Promesse che cadranno nel vuoto.

Manuel accusa la moglie di aver usato la mano pesante con Jana

Durante una lite, Manuel accuserà apertamente Jimena di aver spedito Jana ai lavori forzati nella tenuta dei Los Infantes. Un modo per trattarla da schiava fino a farla stare male. Jimena a questo punto respingerà con forza tale accusa, tanto da convocare la rivale per porgerle le sue scuse. In questo frangente, Jimena preciserà che non sapeva delle vere intenzioni dei suoi genitori. Una vera e propria bugia visto che poco dopo Jimena telefonerà a sua madre Mercedes per congratularsi con lei per aver usato la mano pesante con Jana. Catalina, invece, esorterà Jana a guardarsi le spalle convinta della cattiveria della cognata.