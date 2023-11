Le nuove puntate di Terra Amara del 2024 metteranno a dura prova Zuleyha che verrà colpita da un proiettile alla testa. La signora di Cukurova dopo essere rimasta vedova ritroverà il sorriso al fianco di Hakan ma, nel bel mezzo di una cena romantica, la vita della coppia verrà messa in pericolo da un criminale che farà partire dei colpi di arma da fuoco. Le condizioni di salute della donna saranno particolarmente gravi e dovrà essere operata al cervello: tale intervento riuscirà a salvarle la vita.

Zuleyha volta pagina con Hakan dopo la morte di Demir

La vita di Zuleyha subirà un radicale cambiamento nel corso delle puntate in onda in Italia nel 2024, dopo che la donna prenderà atto della morte di Demir: in seguito alla sua sparizione nel nulla, verrà ritrovato il cadavere dell'imprenditore all'interno di un capannone abbandonato e Zuleyha sarà chiamata ad effettuare il riconoscimento del corpo. Si tratta proprio di lui: per Zuleyha arriverà così il momento della rassegnazione e di prendere atto definitivamente della scomparsa del marito.

A quel punto la donna si sentirà libera di poter portare avanti la sua frequentazione con Hakan che, nel frattempo, riuscirà a far breccia sempre più nel suo cuore.

La proposta di nozze di Hakan a Zuleyha

La signora di Cukurova sarà pronta a viversi questa una fase della sua vita che caratterizzerà la quarta e ultima stagione della soap. Ma ben presto ci sarà un triste evento che spariglierà le carte in tavola. Le anticipazioni della soap raccontano infatti che una sera Zuleyha e Hakan si ritroveranno a fare una cena romantica insieme e, per l'occasione, l'uomo vorrà chiedere alla sua amata di sposarlo.

Tale proposta agiterà profondamente la donna che, in un primo momento, non si dirà pronta a dire subito sì, ma alla fine cederà e accetterà di convolare nuovamente a nozze con il suo nuovo fidanzato.

Un colpo di pistola mette a rischio la vita di Zuleyha

L'idillio tra i due, però, verrà interrotto da un colpo di pistola che arriverà proprio durante questo momento romantico.

Zuleyha verrà colpita dal proiettile alla testa che renderà necessaria la corsa in ospedale dove verrà sottoposta a un intervento al cervello. Il suo quadro clinico non sarà dei migliori e i medici si metteranno subito all'opera per salvarle la vita. Un duro colpo per Hakan che si sentirà responsabile di quanto è accaduto, convinto che quel proiettile fosse indirizzato a lui e non alla sua amata. Così l'uomo veglierà giorno e notte su di lei, con la speranza che tutto possa risolversi nel migliore dei modi.

Le anticipazioni successive annunciano che Zuleyha riuscirà a salvarsi e a ristabilirsi completamente.