Una delle protagoniste del Grande Fratello 2023, Letizia Petris, negli ultimi giorni è tornata a parlare della storia che ha avuto con una ragazza tempo fa. Nicole Conte, la ex compagna della gieffina, ha voluto chiarire con un lungo post su Instagram il suo punto di vista, affermando di essere stata picchiata e tradita da lei. "Più di una volta mi ha messo le mani addosso", ha scritto, aggiungendo che con Paolo sta giocando come aveva fatto con lei e altri in passato. Secondo Nicole, infatti, nella storia appena nata con il macellaio romano Letizia starebbe assumendo lo stesso comportamento avuto con lei, accusando di sentirsi oppressa dopo aver illuso.

La battuta di Beatrice ha infastidito molto Letizia che è tornata a parlare del suo passato

L'ultima puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 9 novembre ha visto tra i protagonisti Letizia e Paolo che hanno parlato della loro storia appena nata all'interno della casa. In uno dei blocchi televisivi è stata mostrata anche un immagine di Beatrice che commentava con Fiordaliso il comportamento di Letizia, un po' troppo distaccato da Paolo. Facendo dei commenti ironici sul bel fisico del ragazzo, Beatrice spiegava la freddezza di Letizia presumendo la sua omosessualità. A quel punto, la protagonista in diretta ha sbottato contro le affermazioni di Beatrice precisando di non amare le etichette, ma ammettendo di aver avuto una storia con un'altra donna tempo fa.

Il passato di Letizia con una donna: due versioni contrastanti

Dopo la puntata serale del Grande Fratello, Letizia ha continuato il discorso con Fiordaliso, dicendosi infastidita per l'argomento trattato in puntata. La ragazza ha spiegato che ha avuto diversi problemi con la sua famiglia a causa del suo amore per una persona del suo stesso sesso e ha anche aggiunto che la storia era finita perché suo padre non accettava.

"Mi sento tuttora in colpa perché lui morto mentre io stavo con lei, non mi ha mai vista con un uomo". Le parole di Letizia sono state ascoltate anche da Nicole Conte, la ex fidanzata in questione, che non ha esitato a scrivere un lungo post su Instagram, smentendo molte frasi dette in trasmissione. Nicole ha esordito raccontando di aver dovuto affrontare un percorso psicologico a causa della storia devastante con Letizia che le avrebbe rovinato la vita, ma soprattutto ha precisato che sono state dette diverse bugie.

Nicole svela i tradimenti: 'Ha avuto un sacco di relazioni in contemporanea alla nostra'

Nel suo lungo posto, Nicole ha spiegato che è vero che i genitori di Letizia non accettavano la loro relazione, ma ha aggiunto che sono state insieme tre anni. Stando alla versione della ex compagna, la gieffina avrebbe tradito ripetutamente: "Ha avuto un sacco di relazioni in contemporanea alla nostra, anche con un'altra donna". Nicole ha spiegato che Letizia non faceva altro che rimproverare il suo comportamento dandole della persona problematica e facendola passare per stalker. Secondo quando ha dichiarato la sua ex compagna, Letizia la isolava dalle amicizie e non le permettevi di avere una vita "Appena riuscivo a staccarmi da lei, tornava sempre e più di una volta mi ha messo le mani addosso".

La versione raccontata su Instagram da Nicole è decisamente diversa dall'immagine che Letizia ha raccontato nella casa ed è probabile che la protagonista abbia modo di controbattere nella prossima puntata. Per quanto riguarda il rapporto appena nato con Paolo, Nicole si è detta molto scettica, poiché i meccanismi di Letizia sarebbero gli stessi usati con lei e con altre persone. "Con Paolo è il gioco che fa con tutti, riesce a fartela credere per poi farti passare come quello sbagliato che la soffoca".