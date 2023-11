Nelle prossime puntate della soap opera turca Terra Amara verrà alla luce la relazione extraconiugale tra Demir e Umit. Sarà in particolare la dottoressa Mujgan a rivelarlo a Zuleyha, scusandosi anche nei suoi confronti per la sofferenza che le ha causato. La reazione della moglie di Demir non sarà ovviamente positiva, infatti progetterà la sua fuga da Cukurova insieme ai figli.

Mujgan mette in guardia Zuleyha da Umit

Nei futuri episodi Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) apprenderà da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) e Lütfiye Duman (Hülya Darcan) che Fikret (Furkan Palali) e Umit (Hande Soral) hanno avuto una relazione sentimentale in passato.

La dottoressa Hekimoglu sarà quindi parecchio delusa dal comportamento della collega e del fidanzato, rei di averle nascosto di essersi alleati contro Demir (Murat Unalmis), pertanto si sentirà in colpa nei confronti di Zuleyha (Hilal Altınbilek). Pentita di aver aiutato Umit a riconquistare l’ex amante Yaman, Mujgan andrà a chiedere scusa a Altun per tutta la sofferenza che le ha causato. Quest’ultima però non crederà alla sua buona fede quando Mujgan la metterà in guardia da Umit dicendole che sta facendo di tutto per far finire il suo matrimonio con Demir.

Per non dare alcuna soddisfazione a Mujgan, Altun le farà credere di essere già a conoscenza del tradimento del marito, ma intimamente rimarrà molto delusa quando vedrà una fotografia compromettente di Umit e Yaman.

Altun progetta la sua fuga da Cukurova, Mujgan accetta un lavoro a Istanbul

Appena riunirà tutti i tasselli del puzzle, infatti Zuleyha capirà che Umit ha fatto arrestare suo marito Demir con l’accusa di averla fatta cadere dalle scale dopo non aver accettato la fine della loro tresca clandestina.

Amareggiata per essere stata tradita dal marito, Zuleyha deciderà quindi di abbandonare Cukurova con i figli Adnan e Leyla.

Prima di partire Altun venderà una parte delle sue azioni dell’azienda Yaman a un misterioso acquirente, mentre per preparare i suoi bagagli potrà contare sull’aiuto della domestica Gulten (Selin Genc). A questo punto Zuleyha darà l’ultimo saluto a Sevda (Nazan Kesal), il tutto all'insaputa di Demir.

Successivamente Mujgan accetterà di andare a lavorare a Istanbul dopo aver ricevuto una proposta grazie a Lutfiye.

Prima di recarsi in aeroporto la dottoressa chiederà ad Ali Rahmet Fekeli e alla zia di Fikret di prendersi cura di Kerem Alì e prometterà a entrambi che tornerà a prendere suo figlio appena riuscirà a trovare una casa in cui alloggiare.