In Terra Amara la morte di Müjgan Hekimoğlu farà insorgere diversi sensi di colpa. Fikret si pentirà di non averle chiesto la mano prima e di averle impedito in questo modo di prendere quel volo per andare a Istanbul, ma anche Lütfiye non si darà pace. È stata proprio lei a spingerla a cambiare vita e a trovarle quel posto a Istanbul in una clinica privata. Sarà un dolore straziante per tutti, anche perché non faranno altro che pensare che a causa di ciò Kerem Ali è rimasto orfano di entrambi i genitori.

Fikret si decide: vuole sposare Müjgan

A casa di Lütfiye, Fikret porterà una buona notizia: finalmente si è deciso a mettere da parte la vendetta contro Demir per dare spazio solamente all'amore che prova per Müjgan.

Avrebbe voluto farle subito la proposta di matrimonio, ma la ragazza è partita per Istanbul per cercare una casa per lei e Kerem Ali, visto l'imminente trasferimento, ma appena tornerà le donerà subito l'anello di fidanzamento.

Lütfiye e Fekeli saranno un po' titubanti di fronte alla scelta del nipote, anche perché non mantiene sempre le promesse. Invece davanti a quell'anello di fidanzamento sembrerà proprio deciso a cambiare completamente vita.

L'aereo su cui viaggia Müjgan si schianta al suolo

La felicita della famiglia Fekeli, però, verrà interrotta dall'arrivo di una brutta notizia. Il giornale radio in sottofondo annuncerà che c'è stato un incidente nella zona di Konya: l'aereo del volo Adana - Istanbul è precipitato e purtroppo non c'è nessun superstite tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio.

A quanto pare nell'incidente moriranno diversi personaggi illustri, che verranno annunciati proprio dal giornale radio e a casa di Lütfiye calerà il gelo quando verrà pronunciato il nome di Müjgan.

Il dolore per la morte di Müjgan

Müjgan è tra le 117 vittime dell'incidente aereo e nessuno a casa Fekeli riuscirà a darsi pace per ciò che è successo.

Fikret si sentirà in colpa: se non fosse stato così reticente nei confronti di Müjgan, forse non avrebbe mai preso quell'aereo e sarebbe ancora viva accanto a lui. Ci sarà anche un'altra persona che starà molto male per la morte di Müjgan e sarà Lütfiye.

"Müjgan è morta per colpa mia", continuerà a ripetere Lütfiye in lacrime.

È stata proprio lei a spronare Müjgan a cambiare vita e a spingerla a partire per Istanbul, ma le ha procurato anche un nuovo lavoro nella clinica privata. La donna non riuscirà a darsi pace e penserà al povero Kerem Ali che nel giro di poco tempo è rimasto orfano di entrambi i genitori.

Anche Fekeli farà fatica a sopportare l'ennesimo lutto che in poco tempo ha colpito la sua famiglia: dopo la morte di Hünkar e Yilmaz deve dire addio anche a Müjgan, che per lui è stata veramente come una figlia.