Nella puntata serale di Terra Amara in programma domenica 26 novembre, Umit sarà vittima di un incidente che la porterà a rischiare la vita. Tutto accadrà in seguito alla visita ricevuta da Demir, che porterà la dottoressa a disperarsi e a sfogarsi con Fikret. Sarà così che la donna perderà l'equilibrio, precipitando per le scale e perdendo i sensi. Anziché soccorrerla, Fikret fuggirà via preparandosi a lasciare Cukurova insieme a Mujgan e al piccolo Kerem Alì, all'insaputa di Fekeli.

Umit verrà così ricoverata in ospedale finendo in coma. Demir, che vorrà informare Zuleyha della tresca con la sua ex amante, non farà in tempo a confessare la cosa che verrà arrestato dai gendarmi con l'accusa di tentato omicidio.

Intanto tra Rasit e Fadik arriverà il momento di fare chiarezza su quanto accaduto durante le celebrazioni del loro matrimonio, quando si è presentata una misteriosa donna affermando di essere la vera moglie di Rasit.

Fikret cacciato da Cukurova, Demir apprende che lui è il suo fratellastro

Prosegue il piano di vendetta ordito da Fikret e Umit, i quali arriveranno a mettere in atto un tranello ai danni della famiglia Yaman. Nel dettaglio, Fikret chiederà un incontro a Zuleyha dicendole che vuole chiarire i rapporti con Demir. In realtà intenderà farsi fotografare in compagnia della donna, in modo da inviare le scandalose immagini a Demir e rovinare il loro matrimonio.

Le cose, però, non andranno come sperato da Umit e Fikret perché qualcuno riuscirà a sventare il loro piano in tempo.

Fekeli verrà infatti allertato da Sevda e riuscirà così a fermare la dottoressa. Successivamente bandirà il nipote da Cukurova.

Zuleyha non saprà che cosa è accaduto e andrà ad incontrare l'investigatore Sadi, apprendendo che Fikret con molta probabilità potrebbe essere il figlio di Adnan e che, di conseguenza, lui e Demir potrebbero essere fratellastri.

Quando l'ex sarta metterà suo marito al corrente della scoperta, lo farà infuriare.

Umit va in coma

Mujgan, in procinto di stabilirsi in Germania, verrà a sapere che il suo amato è stato cacciato dal villaggio perciò gli proporrà di seguirla all'estero.

Nel frattempo, Demir non manderà giù la notizia che la sua ex amante e Fikret sono complici, per questo si recherà da lei per cacciarla da Cukurova.

Umit ammetterà il suo coinvolgimento, ma dichiarerà il suo amore a Demir, seppur questi non le crederà.

Poco dopo, Fikret andrà da Umit per fare le valigie, ma è in questo momento che si consumerà la tragedia. La donna cadrà rovinosamente per le scale e verrà ritrovata priva di sensi da Fusun e Sermin. La dottoressa sarà portata in ospedale ma si ritroverà in coma.

Demir arrestato, Mujgan se ne va in Germania

Quando Sevda apprenderà che sua figlia è in stato comatoso e che rischia di perdere la vita, si precipiterà in ospedale, venendo vista da Fusun e Sermin e infiammando i loro sospetti. Le due signore inizieranno a pensare che tra Sevda e Umit ci sia qualche legame.

Demir deciderà di informare la moglie di aver avuto una tresca con Umit, ma non farà in tempo perchè verrà tratto in arresto dai gendarmi con l'accusa di tentato omicidio ai danni della dottoressa.

Intanto anche Fekeli apprenderà da Bahtiyar quello che è successo alla dottoressa Kahraman e delle accuse di tentato omicidio lanciate contro Demir. Una volta rientrato dall'ospedale, Fekeli scoprirà che Mujgan, Fikret e il piccolo Kerem Alì hanno lasciato Cukurova.

Spazio anche agli altri personaggi di questa soap opera turca, con Rasit che verrà scagionato dall'accusa di abbandono di minore dall'ex moglie. Sarà così che l'uomo e Fadik si riconcilieranno.