Saranno a dir poco movimentate le puntate del 20 e 21 novembre di Terra Amara. Si celebrerà infatti un lieto evento che però avrà un finale sconvolgente per la sfortunata sposa: Rasit e Fadik infatti si uniranno in matrimonio, ma durante i festeggiamenti arriverà una misteriosa signora che farà una rivelazione scioccante e destinata a gettare scompiglio tra i due innamorati. Stando alle anticipazioni si apprenderà che in realtà Rasit Kaya è di fatto ufficialmente sposato con un'altra donna, per questo verrà allontanato dalla cerimonia.

Intanto Gaffur ritornerà alla tenuta in quanto Zuleyha e Demir lo premieranno per aver salvato la loro villa dalle minacciose fiamme appiccate nella stalla.

Tuttavia, non tutti sembreranno contenti di rivedere Gaffur alla tenuta.

Spazio anche a Fekeli nelle prossime vicende di questa soap opera turca. In seguito all'aggressione subita in mezzo alla strada per mano di Demir, tutto il paese non ha fatto altro che parlare dell'accaduto. In realtà il marito di Zuleyha e Fekeli si metteranno d'accordo per trarre in inganno Fikret. Una volta che il piano dei due uomini andrà a buon fine, si rifaranno vedere insieme per Cukurova, dimostrando a tutti di essere alleati.

Puntata del 20 novembre di Terra amara: Gaffur torna alla tenuta Yaman

Grazie all'intervento tempestivo di Gaffur, Villa Yaman si salverà scampando all'incendio appiccato da Fikret nella stalla della tenuta.

Il marito di Saniye, trovandosi a dormire all'interno della stalla, ha infatti impedito che avvenisse il peggio. Questo suo gesto eroico lo riscatterà agli occhi dei suoi precedenti padroni. Sarà così che nella puntata del 20 novembre Gaffur potrà fare ritorno alla tenuta, anche se Gulten avrà timore che Saniye possa reagire in malo modo alla presenza del marito perciò penserà di doverla avvisare.

Poco dopo la gente di Cukurova si ritroverà ad assistere ad una passeggiata inaspettata: Fekeli e Demir insieme. I due uomini, che si erano messi d'accordo per mettere in atto una messinscena al fine di confondere Fikret, si faranno vedere da tutti i paesani, per dimostrare che sono ancora uniti e alleati.

Spoiler del 21 novembre: le nozze di Rasit e Fadik rovinate da una misteriosa donna

Fiori d'arancio nell'appuntamento di martedì 21 novembre di Terra amara. A convolare a nozze, dopo un periodo di alti e bassi, saranno Rasit e Fadik, ma l'evento non avrà certamente un lieto fine.

Durante il ricevimento, una misteriosa signora irromperà dicendo di essere la moglie dello sposo. Non passerà molto tempo prima che i presenti restino agghiacciati dalla notizia e Rasit venga allontanato all'istante da Demir e Gaffur, i quali gli intimeranno di non rimettere mai più piede alla tenuta.