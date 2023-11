Armando Incarnato ancora assente dallo studio di Uomini e donne durante la registrazione del 20 novembre 2023: come risaputo il cavaliere del trono over era rientrato in studio durante le riprese di inizio novembre per rimettersi in gioco e cercare nuovamente la sua anima gemella, ma da quel momento in poi non ha più partecipato.

In studio non è stata fatta chiarezza e lo stesso Armando sui social ha taciuto sull'argomento.

Armando non ha partecipato alle ultime registrazioni di Uomini e donne

L'appuntamento con le ultime registrazioni del talk show dei sentimenti è stato caratterizzato dal ritorno di Ida Platano come tronista e dal rientro di Armando Incarnato come volto del trono over.

Tuttavia, il cavaliere napoletano ha preso parte solo ad una registrazione, dato che in quelle successive non è stato presente.

Un'assenza che ha suscitato un acceso chiacchiericcio sul web e sui social, dove in tanti si sono chiesti il perché di un'assenza che sembrerebbe essere ingiustificata.

Tina e Gianni tacciono sull'assenza in studio di Armando

Neanche in studio fino a questo momento è stata fatta chiarezza sul perché: nonostante siano sempre molto attenti a tutto quello che succede nel cast della trasmissione persino Gianni e Tina hanno letteralmente ignorato l'assenza in studio del cavaliere napoletano.

Del resto è stato lo stesso Armando a scegliere di non intervenire neanche via social: il cavaliere non ha dunque proferito parola sul perché di questa sua prolungata assenza in studio.

Ida Platano al centro delle dinamiche del talk show nelle vesti di nuova tronista

Intanto, al centro delle riprese dell'ultima settimana ci sono state le vicende di Ida Platano che sta portando avanti il suo percorso da tronista dopo la fine della storia con Vicinanza.

In studio per lei è arrivato un nuovo pretendente cubano che ha saputo far breccia nel suo cuore.

I due hanno trascorso un'esterna insieme per potersi conoscere meglio e la tronista ha ammesso di essersi trovata particolarmente bene e di essere intenzionata a portare avanti la frequentazione.

Nessuna novità invece per Gemma Galgani: dopo la fine della relazione con Maurizio e il rifiuto da parte del suo ex Silvio, per la dama torinese non sono arrivati nuovi pretendenti interessati a conoscerla.

Al momento, quindi, Gemma sembra essere passata in secondo piano in attesa che arrivino nuovi cavalieri in grado di farle battere il cuore.