La soap opera turca Terra Amara prosegue il suo consueto appuntamento su Canale 5, e negli episodi dal 13 al 18 novembre 2023, Sevda Çağlayan avrà un infarto non appena Umit Kahraman le dirà di essere la figlia che ha abbandonato tanti anni prima.

Gaffur Taskin invece scatenerà la furia del padrone Demir Yaman al punto da essere mandato via dalla tenuta.

Trame Terra amara, al 18 novembre: Mujgan si arrabbia con Zuleyha a causa di Gaffur

Mujgan metterà un bracciale di Umit nell’automobile di Demir per far scoprire a Zuleyha il tradimento del marito.

Yaman si giustificherà con la moglie Altun facendole credere che la dottoressa Kahraman ha dimenticato il suo gioiello quando le ha dato un passaggio.

In seguito Mujgan si arrabbierà con Zuleyha nell’istante in cui sorprenderà Gaffur intento a farsi un bagno a casa sua: la dottoressa accuserà la rivale di non saper gestire i suoi dipendenti. Gulten stufa dell’atteggiamento del fratello si lamenterà con Fadik.

Gaffur verrà cacciato dalla tenuta Yaman dal padrone Demir appena quest'ultimo verrà a sapere che ha occupato la casa di Mujigan. A questo punto l’ex capomastro andrà a vivere in una baracca con gli altri braccianti, ma Rasit su ordine di Yaman e Saniye lo obbligherà ad andarsene via. Intanto la piccola Uzum dirà a Gulten di sentire la mancanza di Gaffur e Saniye.

Fikret scatta delle foto a Demir e Umit, Yaman vuole cambiare il nome del figlio Adnan

Demir in preda alla furia incontrerà Umit e le ribadirà che tra loro è finita minacciandola. A questo punto la dottoressa e Fikret si alleeranno di nuovo per vendicarsi di Yaman. Umit telefonerà a Demir e gli farà credere di essere in procinto di togliersi la vita: non appena il ricco imprenditore la raggiungerà, Fikret li fotograferà insieme senza farsi vedere.

Sevda metterà le mani su una busta per Zuleyha e vedrà gli scatti di Demir e Umit in atteggiamenti intimi: la cantante deciderà di affrontare di nuovo la dottoressa, per dirle una volta per tutte di lasciare in pace il suo figliastro. Sevda, però, non appena Umit le dirà di essere sua figlia, avrà un infarto e finirà in ospedale, venendo raggiunta da Zuleyha e Demir.

Quando si riprenderà, Sevda assicurerà a Umit di non averla abbandonata in passato.

Umit non reagirà bene quando Demir non la inviterà al compleanno del figlio Adnan: durante i festeggiamenti, Gaffur si rifugerà nella stalla della tenuta Yaman e finirà per addormentarsi. Yaman andrà su tutte le furie non appena Umit metterà piede nella sua villa, dopodiché annuncerà di aver deciso di dare ad Adnan il nome del suo defunto vero padre Yilmaz.