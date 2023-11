Nella settimana dal 13 al 17 novembre nella soap opera Un posto al sole, Tony e la camorra staranno addosso a Eduardo, il quale si ritroverà in pericolo di vita e dovrà fuggire. Alla fine l'ex malavitoso troverà riparo a casa di Clara, venendo visto da Alberto, il quale prenderà una grave decisione che costerà cara alla madre di suo figlio.

Nel frattempo Damiano prenderà una decisione che colpirà nel profondo Rosa, mentre Eugenio sprofonderà nella crisi a causa della rivelazione di Viola riguardo la sua relazione con il poliziotto. Infine Lara si ritroverà in una brutta posizione nei confronti delle altre detenute.

Anticipazioni Un posto al sole dal 13 al 17 novembre: Samuel lascia Speranza per Micaela

A Palazzo Palladini una coppia continuerà la propria tresca amorosa: si tratta di Micaela e Samuel, i quali si vedranno all'insaputa di tutti ma rischieranno di essere scoperti. Intanto Samuel vorrà che la sua fidanzata Speranza lo lasci, per questo metterà in atto un piano che andrà a buon fine.

Intanto però Micaela non sembrerà volersi impegnare in una relazione seria e incolperà Nunzio per aver spinto Samuel a troncare con Speranza.

Marina incontra Gabriella

Marina verrà frenata dal marito Ferri, che avrà timore di vedersi ritorcere contro le cattive intenzioni della moglie contro Lara, pertanto le chiederà di abbandonare i suoi propositi.

La signora Giordano, però, vorrà andare fino in fondo e si vedrà con Gabriella Sebillo, una donna che potrebbe esserle d'aiuto, tuttavia l'incontro non sembrerà portare da nessuna parte. A questo punto sarà Roberto a farsi venire un'idea migliore, ossia coinvolgere le altre detenute del carcere per mettere Lara in cattiva luce.

A quanto pare, il piano darà i suoi frutti.

Damiano vuole occuparsi di Manuel, Rosa sorpresa

Sarà una settimana infernale per il magistrato Eugenio Nicotera che dovrà fare i conti con l'insuccesso della sua operazione anticamorra e con la crisi del suo matrimonio con Viola, che lo porterà a sprofondare nella delusione. Intanto la professoressa riceverà il supporto e la vicinanza di Damiano, anche se precedentemente l'ha trattata con freddezza.

Il poliziotto Renda, inoltre, alla luce di quanto accaduto durante l'attentato del clan Sabbiese, concentrerà le proprie attenzioni anche sul figlio Manuel. Quando Rosa apprenderà che il suo ex intende prendersi cura del bambino, ne resterà profondamente colpita.

Eduardo in fuga dai camorristi: Alberto prende una grave decisione

Tony, intanto, vorrà saldare i conti con Eduardo, il quale si ritroverà in grave pericolo. In fuga dai camorristi, Sabbiese si nasconderà da una persona che gli sta molto a cuore: Clara. Ma quando i due verranno pizzicati insieme da uno sconcertato Alberto, l'idillio verrà sciupato per sempre poiché l'avvocato prenderà una decisione che costerà cara alla ragazza.

Intanto una brillante idea verrà in mente a Filippo e sembrerà destinata a dare nuova linfa al programma radiofonico di Michele.

Su invito di Rossella, infine, Riccardo prenderà un'iniziativa importante e che per molto tempo ha procrastinato.