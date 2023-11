La dottoressa Umit Kahraman morirà nella quarta e ultima stagione di Terra Amara. La donna verrà uccisa da parte di Zuleyha e ben presto suo padre Iskender Kahraman arriverà in città per scoprire cosa sia realmente accaduto. L’uomo non crederà che sua figlia sia deceduta a causa di un incidente stradale: “Qualcuno l'ha uccisa a sangue freddo. Lo so perché qualcuno mi ha chiamato a casa”.

Demir scompare nel nulla, Zuleyha non viene arrestata grazie ad Hakan

Nelle future puntate Demir sparirà nel nulla a seguito dell'assalto nella propria villa da parte di alcuni criminali.

Ma Umit sarà convinta che sia stata Zuleyha ad aiutare il marito a far perdere le sue tracce. Sarà così che la dottoressa sequestrerà il piccolo Adnan, in modo da poter ricattare la sua rivale: ben presto inviterà la rivale a recarsi a un appuntamento in un luogo appartato e nell'occasione si rifiuterà di restituirle il figlio. Tra le due donne ci sarà una violenta colluttazione con un esito tragico, visto che Zuleyha ucciderà accidentalmente Umit.

Altun chiederà aiuto a Fikret, ma quando giungeranno sul luogo dell’omicidio non troveranno il cadavere della dottoressa. Mentre Ali Rahmet Fekeli sospetterà che Umit sia riuscita a scappare dopo essere stata ferita, la realtà dei fatti sarà diversa: infatti Hakan ha gettato il corpo senza vita della dottoressa giù da un burrone all’interno della propria vettura.

Le autorità crederanno quindi che la morte di Umit sia dovuta a un incidente automobilistico, quindi Zuleyha non finirà in prigione.

Nel contempo Hakan vorrà avvicinarsi proprio ad Altun per vendicarsi di Demir e di Fekeli.

Iskender Kahraman disperato per il decesso della figlia, Altun accetta il prestito di Hakan

A Cukurova ben presto arriverà Iskender Kahraman per dare l’ultimo saluto alla figlia Umit.

L’uomo lasciandosi andare a un pianto disperato ammetterà i propri sensi di colpa davanti alla tomba: “Avrei dovuto essere qui per trattenerti e proteggerti. Mi dispiace molto”. Subito dopo il signor Kahraman si presenterà in procura e sosterrà di aver appreso da uno sconosciuto che sua figlia sarebbe stata assassinata: "Mi ha detto che le hanno sparato".

Per questa ragione, il signor Iskender chiederà al pubblico ministero di far riesumare il cadavere della figlia per capire la causa della morte con un'autopsia.

Intanto Hakan convincerà Zuleyha ad accettare un suo prestito per saldare dei debiti dell’azienda Yaman, dopo essersi fatto trasferire 10 milioni di dollari in uno dei suoi conti personali.