La morte di Ümit farà debuttare in Terra Amara un nuovo personaggio: Iskender Kahraman, ex marito di Sevda nonché padre della ragazza. Come tutti ha sempre saputo che la figlia è morta per un incidente stradale, ma una telefonata anonima innescherà nella sua mente un dubbio: Ümit potrebbe essere stata uccisa. Per questo Iskender chiederà al pm la riesumazione del corpo della figlia per poter effettuare l'autopsia.

Iskender arriva a Çukurova per far luce sulla morte della figlia

Dopo i funerali di Ümit arriverà in città una persona molto speciale a commemorarla sulla sua tomba.

Si tratta del padre della ragazza, Iskender, che giungerà non solo per dare il suo saluto ai resti della figlia, ma anche per avere giustizia. Iskender, come tutti, sa che la figlia è morta in un incidente stradale, ma a quanto pare qualcuno l'ha fatto ragionare e da quel momento inizierà a credere che la figlia sia stata uccisa.

Dopo la visita in cimitero si recherà presso il tribunale di Çukurova con il suo avvocato: avrà intenzione di parlare con il pm in merito alla morte della figlia.

Una telefonata anonima annuncia a Iskender la morte della figlia per omicidio

Quando il pubblico ministero chiederà a Iskender il perché della sua visita, lui gli dirà che ha intenzione di chiedere la riapertura del fascicolo riguardante la morte della figlia.

Secondo lui non è morta per un incidente stradale: "Mia figlia è stata uccisa".

Il pm rimarrà abbastanza sbalordito davanti a questa affermazione e gli chiederà come mai sia convinto di una cosa del genere. Allora Iskender gli racconterà di un fatto successo qualche giorno prima. Mentre si trovava a casa ha ricevuto una telefonata anonima che gli ha rivelato: "Tua figlia non è morta in un incidente, qualcuno l'ha uccisa".

Iskender ha anche provato a chiedere spiegazioni, ma l'anonimo ha chiuso la chiamata.

L'autopsia conferma la morte di Ümit per omicidio

Dopo il racconto interverrà l'avvocato, che chiederà al pubblico ministero di far riesumare il corpo di Ümit in maniera tale da far eseguire l'autopsia, solo così potranno scoprire la verità sulla sua morte.

Il pm accoglierà la richiesta e il corpo di Ümit verrà prontamente riesumato e portato nell'istituto di medicina legale per effettuare l'autopsia.

Il pm sarà presente mentre l'anatomopatologo eseguirà l'esame autoptico e avrà modo di constatare che il signor Iskender aveva ragione: nel corpo della ragazza è presente un proiettile. "Aveva ragione il padre - asserirà il pubblico ministero - Ümit Kahraman è stata uccisa da un colpo di arma da fuoco".

La notizia della morte della ragazza per omicidio arriverà nella prima pagina dei giornali locali e ovviamente anche a Züleyha che inizierà a temere per la sua incolumità, visto che è stata proprio lei a spararle quel colpo.