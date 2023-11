Scoppia la polemica per la durata di Terra Amara in prime time. L'appuntamento con la soap opera il 5 novembre ha debuttato anche nella fascia serale di Canale 5 con la messa in onda di tre episodi di fila.

Una scelta che da un lato ha reso felici un bel po' di appassionati, ma dall'altro ha scatenato un vespaio di polemiche, dato che gli episodi della soap sono andati in onda fino a mezzanotte e mezza, una durata ritenuta eccessiva soprattutto per gli spettatori over che si sono appassionati alla serie turca.

Scoppia la polemica per la durata fiume di Terra amara in prime time

Mediaset ha scelto di programmare l'appuntamento con Terra amara nella fascia serale di Canale 5 per sette settimane: dal 5 novembre si è deciso di mandare in onda una serie di puntate in prime time, dalle 21:20 alle 00:30 circa.

Una buona notizia per un vasto numero di spettatori della soap, che in questo modo hanno riavuto la possibilità di seguire la soap sette giorni su sette.

Al tempo stesso, però, c'è stata anche una fetta di spettatori che ha mosso polemiche per l'eccessiva durata delle puntate serali, che sono sconfinate ben oltre la mezzanotte.

In particolar modo sembrerebbe che tale scelta sia stata considerata inaccettabile per quella fetta di pubblico over che si è appassionato alle vicende dei protagonisti di Cukurova.

'Durata irrispettosa per il pubblico over', i fan della soap polemici sui social

Gli ascolti della serie turca rivelano che la maggior parte degli spettatori che seguono le vicende dei vari protagonisti di Cukurova sono compresi nella fascia di età che va dai 55 anni in su.

Gli stessi che con la durata extra-large del prime time potrebbero non riuscire a seguire l'appuntamento serale dall'inizio alla fine.

"Questa durata che sfocia ben oltre la mezzanotte è irrispettosa per il pubblico over che segue la soap", ha scritto un utente commentando la prima puntata serale del 5 novembre.

'Era meglio trasmetterla solo in daytime', sostengono i fan social

"Ma non possono trasmettere solo due episodi fino alle 23:30? In questo modo la maggior parte del pubblico non si perderebbe il terzo episodio e momenti clou", ha scritto ancora qualcun altro.

"A questo punto era meglio continuare a trasmetterla solo in daytime, dal lunedì al sabato su Canale 5", ha commentato ancora un altro spettatore.

"Tre episodi di fila in prime time sono troppi e c'è il rischio che il pubblico si scocci di fare le ore piccole per vederli", ha sentenziato un altro appassionato della serie turca.