Novità per Terra amara nel palinsesto di Canale 5, che da novembre tornerà in onda sette giorni su sette, debuttando nel prime time domenicale.

Una bella notizia per tutti gli appassionati della soap opera, reduci da alcune morti che hanno segnato la trama di Terra Amara, come quella di Yilmaz e Behice.

Terra amara debutta in prime time dal 5 novembre

Terra amara andrà in onda per la prima volta nella fascia serale di Canale 5.

Il debutto era stato annunciato per il mese di settembre, ma poco prima dell'inizio della nuova stagione Mediaset ha cambiato idea, dando spazio alle ultime puntate de La ragazza e l'ufficiale.

Invece dal 5 novembre, e per le successive settimane, sono previsti degli appuntamenti speciali con la soap opera turca a partire dalle 21:25 circa, subito dopo Striscia la notizia.

La soap si ritroverà ad affrontare la serata della domenica attualmente nelle mani di Caduta libera, il game show condotto da Gerry Scotti fermo a una media di appena 1,7 milioni di spettatori e uno share dell'11-12%.

Dopo il grande successo, Mediaset promuove Terra amara nella fascia serale

Terra amara sarà chiamata a fare degli ascolti migliori rispetto al quiz che in queste settimane non ha brillato dal punto di vista dell'auditel e ha permesso alla fiction Cuori 2 di vincere a mani basse la gara ascolti del prime time, con una media di quasi tre milioni di spettatori.

Tuttavia visto il grande successo che la soap turca registra quotidianamente nel daytime, con punte di share che hanno raggiunto anche il 27%, non si esclude che possa regalare grandi soddisfazioni anche nella fascia del prime time.

Del resto già in passato ci sono state altre soap in grado di registrare ottimi ascolti nella fascia serale, come nel caso de Il segreto, che totalizzava anche ascolti superiori alla soglia dei 4,5 milioni e picchi del 20% di share.

Nelle prossime puntate il ritorno di fiamma tra Zuleyha e Demir

In attesa di scoprire come se la caverà la soap nella nuova fascia oraria, le anticipazioni rivelano che durante le prossime puntate ci sarà spazio per il ritorno di fiamma tra Zuleyha e Demir. Dopo un incidente occorso alla ragazza, i due capiranno di essere fatti l'uno per l'altra, al punto che si dichiareranno amore a vicenda.

In tutto questo, però, ci sarà una persona a soffrire: Umit. Non tollererà che Demir la mette da parte per stare con la moglie, dopo che le ha promesso che avrebbe divorziato da lei. Demir dovrà stare molto attento: Umit sarà pronta a vendicarsi di lui.