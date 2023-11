Damiano decide di chiudere con Viola nelle prossime puntate di Un posto al sole destinate all'access prime time di Rai 3.

Il poliziotto si ritroverà a vivere un terribile attentato che metterà in pericolo anche ciò che ha di più prezioso al mondo: suo figlio. A quel punto riprenderà in mano le redini della sua vita e deciderà di mettere un freno a ciò che stava nascendo con Viola.

Roberto, invece, si mostrerà sempre più preoccupato per il piano vendicativo che Marina intende mettere in atto contro Lara, tanto da temere di poter perdere la custodia del piccolo Tommaso.

Viola si dice pronta a vivere la sua relazione con Damiano

Con le nuove puntate della soap opera serale di Rai 3, Viola deciderà di dare una svolta alla sua vita e capirà che per lei è giunto il momento di chiudere la sua relazione con Eugenio.

La figlia di Ornella non vorrà perdere ulteriore tempo con suo marito, dato che ormai ha capito di amare follemente il poliziotto e desidera uscire allo scoperto al più presto con lui.

Eugenio resterà a dir poco spiazzato dalle parole di sua moglie che, in un primo momento, non dirà subito di essersi innamorata di Damiano bensì gli dirà solo di essere in preda ad un momento di crisi personale e di voler mettere in stand-by la loro relazione.

Damiano chiude con Viola nelle prossime puntate di Un posto al sole

Intanto però, Damiano si ritroverà a vivere uno dei momenti più difficili della sua vita, dopo che con l'attentato ha rischiato di perdere suo figlio.

Il bambino apparirà traumatizzato e scosso anche nei giorni successivi a quel terribile evento, motivo per il quale Damiano si renderà conto di dover stare al suo fianco per supportarlo e sostenerlo al meglio.

Di conseguenza, quando Viola andrà dal poliziotto per comunicargli di aver chiuso con Eugenio, la reazione del poliziotto non sarà delle migiori.

Damiano le dirà di non avere intenzione di uscire allo scoperto con lei, bensì di volerla allontanare dalla sua vita perché intende occuparsi solo ed esclusivamente del bene di suo figlio.

Marina spietata con Lara, Roberto preoccupato per le sorti del piccolo Tommaso

Nel frattempo, Marina Giordano sarà sempre più convinta di dover dare una punizione esemplare a Lara per tutto il male che ha causato alla sua famiglia.

La dark lady di Palazzo Palladini intenderà sbarazzarsi di lei per sempre e, con questo suo piano vendicativo, farà tremare Roberto.

L'imprenditore si mostrerà preoccupato, non tanto per quello che potrebbe succedere a Lara, bensì per le sorti del piccolo Tommaso. Ferri, infatti, inizierà a temere che Lara possa portargli via il bambino e in tal modo punirlo per quando sta architettando Marina Giordano.