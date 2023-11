Nelle prossime puntate di Terra Amara il tradimento perpetrato da Demir con Umit ai danni di Zuleyha verrà a galla. A rivelare la verità alla moglie tradita sarà Mujgan che, decisa a chiedere perdono alla sua eterna nemica, incontrerà Zuleyha per metterla in guardia dalla dottoressa Umit. Le anticipazioni della soap che provengono dalla Turchia rivelano che dopo il primo momento di smarrimento, Altun prenderà una decisione sofferta ma per lei necessaria: fuggire da Adana portando con sé i figli.

Mujgan chiede un incontro a Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara si concentrano sulla scoperta da parte di Zuleyha di essere stata tradita dal marito.

Seguendo la storyline della soap ambientata nella Turchia degli anni '70, la dinamica in questione comincerà a delinearsi nel momento in cui Mujgan verrà messa a conoscenza da Fekeli e da Lutfiye Duman del fatto che in passato Umit e Fikret hanno avuto una relazione. La dottoressa si sentirà così doppiamente tradita, perdendo la fiducia sia nell'uomo che pensava l'amasse, sia in colei che riteneva un'amica. Mujgan capirà di essere stata manovrata da entrambi per mandare a monte il matrimonio di Zuleyha e Demir.

Provando rimorso nei confronti di Altun per tutto il male fattole fino a quel momento, Mujgan chiederà alla sua nemica un incontro fuori dal paese, lontano da occhi indiscreti per scusarsi con lei e sancire la pace.

In questa circostanza, però, la dottoressa spingerà Zuleyha a stare in guardia da Umit, confessandole che lei e Demir hanno avuto una relazione extraconiugale. A riprova di ciò, Mujgan mostrerà anche una foto dei due amanti in atteggiamenti inequivocabilmente intimi.

Zuleyha organizza la fuga da Adana con i figli

Zuleyha di fronte a Mujgan affermerà di essere già a conoscenza del tradimento e di aver perdonato Demir, ma in realtà sarà disorientata e offesa.

Per questa ragione, una volta da sola, Altun maturerà la decisione di scappare via dal paese con i suoi figli per ricostruirsi una vita lontana da Demir. Per avere il denaro necessario per affrontare il viaggio, Zuleyha venderà gran parte delle sue quote dell'azienda Yaman ad uno sconosciuto e poi con l'aiuto di Gulten preparerà le valigie per sé e per i suoi figli.

Zuleyha si preoccuperà di salutare solo Sevda e naturalmente terrà Demir all'oscuro di tutto. Come reagirà Yaman quando scoprirà che il suo tradimento non è più un segreto e che ciò ha portato Zuleyha ad organizzare una fuga? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.