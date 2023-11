Nelle puntate di Terra amara che andranno in onda nella settimana dal 20 al 24 novembre su Canale 5, Zuleyha sarà coinvolta in un drammatico incidente stradale. Sarà Umit a trovare la donna in gravi condizioni e a portarla subito in ospedale per sottoporla ad un intervento. Purtroppo, per Demir e sua moglie, l'esito sarà tragico perché il bambino che la donna portava in grembo non si salverà.

Avendo saputo che, probabilmente, l'incidente di Zuleyha è stato causato da qualcuno Fekeli crederà che ci sia lo zampino del nipote Fikret, perciò andrà a denunciarlo alle autorità in modo da impedire che Demir possa scagliarsi su di lui.

Intanto, un altro evento genererà sconforto a Cukurova. Tutto avverrà in occasione delle nozze di Rasit e Fadik. Nell'arco dei festeggiamenti si presenterà una donna misteriosa che dichiarerà di essere la moglie di Rasit. Quest'ultimo sarà subito allontanato e invitato a non farsi vedere mai più.

Gaffur farà ritorno a villa Yaman e Sermin leggerà una lettera che Sabahattin ha mandato a Umit, scoprendo la verità sul conto della donna.

Gaffur riaccolto a villa Yaman

Dopo il gesto eroico di Gaffur che ha impedito che villa Yaman andasse in fiamme a causa dell'incendio appiccato nella stalla da Fikret, Demir e Zuleyha lo riaccoglieranno in casa. Gulten, però, vorrà assicurarsi che Saniye sia d'accordo con il ritorno dell'uomo.

Fekeli e Demir passeggeranno insieme per le vie di Cukurova per far vedere agli abitanti che vanno d'accordo.

Si scopre che Rasit ha una moglie

Dopo le mille peripezie vissute, arriverà il lieto fine tra Rasit e Fadik. I due convoleranno a nozze, ma il ricevimento sarà rovinato da una misteriosa donna che affermerà di essere la vera moglie di Rasit.

La notizia causerà il caos tra i presenti, mentre Demir e Gaffur intimeranno allo sposo di non farsi più vedere.

Zuleyha perde il bambino dopo un incidente, Fikret denunciato

Mentre Luftye cercherà di convincere il nipote Fikret a smetterla di bramare vendetta verso Demir, Umit sarà a dir poco furibonda per come sono andate le cose con Yaman.

Sarà così che la dottoressa deciderà di rivelare la tresca con Demir alla moglie di quest'ultimo, ma lungo la strada si imbatterà proprio in Zuleyha vittima di un incidente stradale e, vedendola in gravi condizioni, Umit la soccorrerà portandola tempestivamente in ospedale per operarla. Zuleyha, però, perderà il bambino dopo l'intervento.

Tornerà il sereno tra Fikret e Fekeli dopo che i due avranno un confronto. Poco dopo Fekeli, venuto al corrente della relazione tra il nipote e Umit, informerà Lutfiye di esserne veramente preoccupato. Sospettando che l'incidente di Zuleyha sia stato causato da Fikret, Fekeli lo andrà a denunciare per proteggerlo dalla furia di Demir.

Sermin troverà una lettera che Sabahattin ha scritto a Umit e non esiterà a leggerne il contenuto scoprendo che il vero nome della dottoressa è Ayla. Si tratta del nome che Sevda, durante un momento di delirio, ha pronunciato.