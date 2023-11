Nella puntata serale di Terra Amara in programma domenica 19 novembre Gaffur troverà un modo per riscattarsi agli occhi di Demir. L'uomo si troverà a rifugiarsi nella stalla degli Yaman dopo essere stato cacciato dalla tenuta proprio dal suo padrone. Mentre giacerà addormentato in preda ai morsi della fame, Fikret appiccherà un incendio ignaro della presenza di qualcuno nella stalla. Gaffur, accortosi delle fiamme, interverrà in tempo per impedire il peggio.

Fikret e Umit continueranno a tramare contro Demir e Zuleyha. La dottoressa si presenterà alla villa durante le celebrazioni per il compleanno di Adnan, ma la sua presenza farà innervosire Demir.

Umit, oltretutto, rivelerà a Sevda di essere sua figlia.

Fikret appicca il fuoco nella stalla ignaro della presenza di Gaffur

Per Gaffur la situazione non sarà certamente delle migliori a causa delle condizioni di estrema povertà a cui Demir lo condannerà cacciandolo dalla tenuta Yaman. Andrà avanti facendo qualche lavoretto, ma non avrà un tetto sopra la testa. Sarà così che, dopo un lungo vagare per le vie di Cukurova, Gaffur andrà a rifugiarsi nella stalla degli Yaman. Preso dai morsi della fame si addormenterà.

Intanto continueranno gli intrighi di Fikret e Umit, i quali vorranno annientare la felicità di Demir e Zuleyha. Visto che alla villa saranno in corso le celebrazioni per il compleanno del piccolo Adnan, la dottoressa si presenterà e farà innervosire Demir.

Nonostante la presenza della sua amante l'uomo si concentrerà sul figlio facendogli una sorpresa particolare: Demir darà al bambino il nome di Yilmaz, il vero padre di Adnan.

Mentre Gaffur sarà perso nel mondo dei sogni, Fikret appiccherà il fuoco nella stalla ignaro della presenza dell'uomo. Sarà questa l'occasione giusta che permetterà a Gaffur di riscattarsi.

Demir aggredisce fisicamente Fekeli

Gaffur, accorgendosi delle fiamme che divamperanno nella stalla, interverrà in tempo per impedire che la villa vada a fuoco.

Il giorno seguente Demir e Fekeli si incontreranno per strada e avranno una brutta discussione che sfocerà nella violenza fisica. In realtà si tratterà di una messinscena atta a mettere Fikret all'angolo.

Il piano dei due uomini andrà a buon fine. Demir fingerà di sparare Fekeli e la cosa giungerà alle orecchie di Fikret, il quale si presenterà a casa dello zio trovandovi anche Demir.

Fikret, nonostante ciò, non vorrà lasciare in pace il fratellastro, a meno che lui non infanghi la memoria del padre. Successivamente vedrà Mujgan, la quale si renderà conto della bugia che lui le ha raccontato dicendole di essere in Germania. A complicare ulteriormente le cose sarà anche la foto che immortala Demir e Umit insieme, infatti Yaman chiederà al fratellastro delle spiegazioni in merito. Sentendosi tradito Fikret se la prenderà con Umit. La dottoressa, però, avrà ben altro a cui pensare, perché rivelerà a Sevda che è Ayla, la figlia che ha abbandonato 35 anni prima. Sevda, inoltre, apprenderà delle storie clandestine che aveva il suo ex Adnan e ne sarà addolorata.