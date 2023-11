Nelle puntate di Terra amara che andranno in onda nella settimana dal 13 al 18 novembre su Canale 5 si terrà una festa per celebrare il compleanno del piccolo Adnan. In tale occasione Demir spiazzerà i presenti con un regalo inatteso, che richiamerà alla memoria il defunto Yilmaz Akkaya. Intanto Gaffur, che verrà cacciato dalla tenuta, si ritroverà ad elemosinare cibo e letto per strada, oltre a svolgere dei lavori occasionali.

Nel frattempo Umit non sopporterà la ritrovata vicinanza tra Demir e Zuleyha. La dottoressa arriverà al punto di coinvolgere Mujgan nel suo piano, spingendola a lasciare un suo gioiello nella macchina di Yaman.

Demir sarà a dir poco furioso per il gesto dell'amante e non esiterà a chiudere con lei, arrivando persino a minacciarla.

Anche Sevda si intrometterà nella questione, ma quando si recherà da Umit scoprirà una verità che la porterà ad avere un malore e a finire in ospedale.

Mujgan complice del piano di Umit, Demir furioso

Umit spingerà la collega Mujgan a fare una cosa piuttosto strana ai danni di Demir: mettere un suo braccialetto nella macchina dell'uomo, in modo da vendicarsi. Non passerà molto tempo prima che Zuleyha lo scopra e chieda spiegazioni al marito, ma questi inventerà di aver concesso un passaggio a Umit di recente. L'ex sarta crederà alle parole di Demir, mentre lui e Sevda non crederanno che non sia stato un caso che quel braccialetto sia finito nell'auto.

Furibondo per l'accaduto, Yaman incontrerà Umit per tagliare i ponti con lei. Ma quando la dottoressa si mostrerà reticente, Demir perderà la pazienza e la minaccerà.

Gaffur cacciato dalla tenuta e costretto a elemosinare il cibo

Stufa dell'atteggiamento di suo fratello, Gulten ne parlerà a Fadik mettendolo al corrente di come abbia impegnato l'atto di proprietà dei suoi terreni.

Tuttavia, per Gulten i guai saranno tutt'altro che finiti, visto che il fratello verrà scoperto da Mujgan a occupare la sua abitazione e dovrà denunciarlo al padrone. Demir, che sarà fuori di sé per via di Umit, si avventerà su Gaffur e lo caccerà dalla tenuta.

Successivamente Zuleyha si ritroverà a ricevere una busta, ma siccome non sarà presente in casa, sarà Sevda a ritirarla e ad aprirla.

All'interno vi saranno delle foto di Umit e Demir insieme. Arrabbiata per la lettera, Sevda si recherà dalla dottoressa per parlarle e per sincerarsi che smetta di infastidire Yaman, ma finirà per fare una sconvolgente scoperta che la riguarda da vicino.

Sevda ha un infarto dopo aver saputo che Umit è sua figlia

Le anticipazioni riportano che Umit svelerà a Sevda di essere sua figlia. La notizia scioccherà la signora al punto da farle avere un infarto. Una volta in ospedale, Sevda farà chiarezza con Umit, dicendole di non averla realmente abbandonata.

La donna si sentirà combattuta, in quanto da una parte vorrà discolparsi con la figlia ritrovata e dall'altro lato informare Demir delle foto che Umit ha inviato a Zuleyha.

Sarà così che Sevda deciderà di incolpare Fikret per quelle immagini.

Il regalo di Demir al piccolo Adnan

Dopo essere stato cacciato dalla tenuta Yaman, Gaffur si ritroverà a fare dei lavori occasionali oltre che a vagare per la città chiedendo cibo e un letto. Giunto nella stalla degli Yaman, Gaffur si addormenterà in preda ai morsi della fame. Allo stesso tempo la giovane Uzum rivelerà a Gulten di sentire la mancanza dell'uomo e di sua moglie Saniye.

Intanto alla Villa si celebrerà il compleanno del piccolo Adnan e anche Umit sarà presente all'evento. Demir, pur essendo nervoso per la presenza dell'amante, farà un regalo inaspettato al figlio: dargli il nome del suo vero padre Akkaya Yilmaz.