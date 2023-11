Negli episodi della soap opera Terra Amara in onda su Canale 5 dal 27 al 30 novembre 2023, dopo l’arresto di Demir con l’accusa di aver fatto cadere l’ex amante Umit dalle scale, Zuleyha farà sequestrare Fikret. La donna metterà alle strette il fratellastro del marito, dopo averlo fatto rinchiudere in uno scantinato e arriverà a minacciarlo con un’arma da fuoco. L’obiettivo di Zuleyha è quello di obbligare Fikret ad ammettere il proprio coinvolgimento nell’incidente della dottoressa, ma l’intervento determinante di Lutfiye, la zia del giovane, gli permetterà di scappare.

Umit accusa l’ex amante Demir di averla aggredita

Nelle puntate di lunedì 27 e martedì 28 novembre Mujgan (Melike İpek Yalova) riceverà una brutta notizia al telefono dopo essere arrivata in un albergo a Istanbul con Fikret (Furkan Palali) e il figlio Kerem Alì: apprenderà da Bahtiyar (Turgay Aydin) che Umit (Hande Soral) è finita in ospedale dopo essere caduta dalle scale e che Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) ritiene che il colpevole sia Fikret.

Intanto quando Umit si risveglierà dirà al procuratore di essere stata aggredita da Demir (Murat Ünalmış): dopo questa l'uomo rimarrà in carcere.

Nel frattempo Zuleyha (Hilal Altinbilek) chiederà aiuto all’investigatore Sadi per far tornare in libertà il marito, mentre Sevda (Nazan Kesal) farà infuriare la figlia Umit quando le dirà di non credere alla colpevolezza di Demir.

Mujgan apprende che Fikret ha avuto una relazione con Umit

Nell’episodio in programmazione mercoledì 29 novembre, Mujgan apprenderà che Fikret le ha nascosto di aver avuto in passato una relazione sentimentale con Umit quando vivevano in Germania.

Nel contempo Fikret verrà aggredito da due uomini ingaggiati dall'investigatore Sadi.

Gulten caccia Sermin di casa, Lutfiye aiuta Fikret a fuggire

Le anticipazioni sulla puntata di giovedì 30 novembre annunciano che Sermin (Sibel Taşçıoğlu) verrà cacciata di casa da Gulten (Selin Genç) quando chiederà a Sevda per quale motivo difende Umit a spada tratta.

Sermin sarà però decisa a tutti i costi a vedere chiaro sul misterioso legame tra Sevda e la dottoressa Kahraman, pertanto farà visita a Demir in carcere per ottenere delucidazioni, anche se pure lui la manderà via.

Nel contempo Zuleyha farà rapire Fikret dai suoi uomini con la convinzione che ci sia il suo zampino nella caduta dalle scale di Umit: il giovane però riuscirà a fuggire con l’aiuto inaspettato della zia Lütfiye (Hülya Darcan).