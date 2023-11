Nella registrazione di lunedì 20 novembre di Uomini e Donne il focus principale è stato il trono di Ida Platano, che ha avuto un'esterna con il giovane cubano David ed è sembrata molto felice della nuova conoscenza. Tuttavia, Tina è stata piuttosto critica, attaccando soprattutto l'uomo e i suoi atteggiamenti. La tensione è aumentata quando Ida ha accusato Roberta Di Padua di intromettersi costantemente nelle relazioni altrui e ha tirato in ballo episodi passati in cui la rivale si era immischiata tra lei e Riccardo, oppure con Alessandro. Questo ha scatenato una lite tra le due, con scambi di accuse e parole accese.

Roberta e Marcantonio si baciano

Dopo una serie di tensioni, Roberta Di Padua e Marcantonio hanno deciso di uscire insieme e si sono anche baciati. Tuttavia, le cose si sono complicate quando Marcantonio ha deciso di uscire anche con Manuela, con la quale porta avanti una conoscenza da tempo. Dopo aver visto l'esterna tra Marcantonio e Roberta, Manuela ha preso una decisione drastica e ha chiuso con lui. In seguito sono arrivati in studio altri due ragazzi per Roberta, ma la donna ha deciso di mandarli via, per non aver riscontrato una particolare attrazione.

Manuela delusa da Marcantonio

Sempre nel corso della puntata è stato chiesto a Marcantonio di dare un proprio parere riguardo la situazione di Roberta: lui ha affermato di essere contento e di apprezzare le donne decise, aggiungendo che non gli piacciono quelle che non sanno cosa vogliono.

Le sue affermazioni hanno scatenato una reazione assai negativa in Manuela, la quale si è lasciata sfuggire una parolaccia nei confronti di Marcantonio.

Barbara rifiuta le avances di Edoardo

Anche Barbara è stata al centro dell'attenzione quando Edoardo ha cercato di parlare con lei, portandole un regalo insolito: una rosa di plastica dentro una scatolina.

Tuttavia Barbara ha prontamente respinto le sue avances e ha rifiutato il dono, facendo chiaramente intendere di non voler avere nulla a che fare con lui.

Claudia, invece, ha deciso di confrontarsi nuovamente con Alessio, portandogli un regalo, una cornice con la loro foto. Tuttavia, Alessio ha ribadito che la loro frequentazione è chiusa definitivamente e non ha mostrato interesse nel riprenderla.

L' uomo ha affermato di considerare Claudia soltanto una manipolatrice, accusandola di aver giocato con i suoi sentimenti.

Roberta contro Ida: 'Lei mi ha strappato via Alessandro con un attimo'

Tornando al litigio tra Ida e Roberta, il confronto si è intensificato quando Roberta ha continuato a chiamare Ida usando il suo cognome completo, "Platano". Questo ha infastidito Ida che, esausta, alla fine ha ceduto alle lacrime. Alla fine le due donne si sono abbracciate.

Roberta ha poi confessato: "Guarda, spero che venga Alessandro, così vediamo" e poi ha aggiunto: “A me Alessandro è rimasto qua, io non ho problemi a dirlo, lei me lo ha strappato via con un attimo”.