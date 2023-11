Nel pomeriggio di questo martedì 21 novembre la ballerina e coreografa Veronica Peparini ha pubblicato su Instagram due foto in cui si mostra con il pancione: nella didascalia ha dichiarato di essere fiera del proprio corpo, invitando tutte le donne a non vergognarsi mai di sé stesse. In merito alle gemelline che porta in grembo ha poi riferito che questo giovedì tornerà in ospedale per un'altra visita.

Il messaggio di Veronica Peparini

Sul proprio account Instagram, Veronica Peparini ha postato due foto in cui si mostra con il pancione. Nella didascalia la coreografa romana ha scritto: "Sono fiera del mio corpo e di sentirmi bene e donna alla mia età con questo bel pancino che cresce ogni giorno.

Donne non abbiate mai paura di mostrarvi per come siete". Poi ha proseguito: "Siamo belle e forti e questo nessuno ha il diritto di togliercelo".

Infine Peparini ha confidato ai propri follower: "La cosa che più mi auguro è che queste piccole stiano bene e che arrivino tutte e due alla fine di questo percorso insieme a noi. Questo periodo devo stare a riposo ma so che è per una buona causa, mi manca lavorare e mi manca essere in sala e in giro a fare il mio lavoro, ma so che sarà tutto più bello".

In una storia pubblicata negli stessi minuti, invece, la 52enne ha aggiornato i fan sul prossimo controllo: "Prossima visita giovedì".

La gravidanza gemellare di Peparini

La scorsa settimana Andreas Muller, compagno di Veronica Peparini, aveva raccontato che una visita della donna non era andata secondo le aspettative.

Dopo essersi presa qualche giorno di silenzio per metabolizzare il tutto, la stessa Peparini aveva poi spiegato su Instagram che la sua è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica, quindi le bambine crescono in un'unica placenta ma in due sacche distinte. In particolare la coreografa aveva affermato: "I vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente.

Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale".

I messaggi sotto al post

Intanto sotto alla foto pubblicata questo martedì pomeriggio da Veronica Peparini è arrivato immediatamente il commento del compagno Andreas Muller: "Amori miei". Anche la pagina ufficiale della trasmissione Verissimo ha mandato un grande abbraccio alla futura mamma.

L'influencer Beatrice Valli ha commentato: "Ti sono vicina", mentre Patrizia Pellegrino ha scritto: "Un po' di sacrificio, ma dopo ne varrà la pena, cara Veronica".

Il post di Veronica Peparini ha ottenuto oltre 120.000 like nel giro delle prime sette ore dalla pubblicazione.