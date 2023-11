In Terra Amara Gaffur riuscirà finalmente a sorprendere la sua Saniye comprandole la casa dei suoi sogni. Penserà che da quel momento in poi potranno vivere la vita che veramente meritano, ma non potrà immaginare che di lì a breve la moglie se ne andrà via per sempre: morirà sul colpo dopo essere stata investita da una macchina insieme alla sorella del marito, Gülten.

Gaffur e tutti i guai creati nel tempo a Saniye

Gaffur spesso e volentieri non si comporta bene con Saniye, anche nella puntata andata in onda il 5 novembre in prima serata è stato cacciato di casa dalla moglie.

Saniye ha scoperto diversi altarini del marito: lei credeva che non fosse partito in Germania a causa della nostalgia di casa, invece Gaffur è stato truffato e non solo si ritrova sommerso dai debiti, ma rischia anche di perdere il terreno che Hünkar ha regalato a Gülten, visto che l'ha ipotecato.

A ogni modo Gaffur riuscirà finalmente a sorprendere la sua Saniye e il tutto avverrà durante la quarta stagione.

Gaffur compra una casa per la sua famiglia

Saniye e Gaffur vivono da sempre in una casa modesta che gli è stata data dalla famiglia Yaman e che si trova proprio accanto alla villa. Da sempre, però, desiderano averne una di loro proprietà, per questo si sono ritrovati a risparmiare del denaro, ma a causa degli innumerevoli imprevisti della vita questo sogno non si è mai realizzato.

Fino a quando Gaffur porterà Saniye e Üzüm davanti a una casa e annuncerà che è la loro. Saniye sarà un po' titubante, come è riuscito a comprare una casa visto che sono senza soldi? Allora Gaffur le spiegherà di aver venduto un loro terreno a un parente di Raşit e grazie agli introiti è riuscito a comprarla.

Per provarle che sta dicendo la verità, le mostrerà anche l'atto di vendita della casa.

Saniye sarà talmente felice che non esiterà ad abbracciare Gaffur e insieme alla loro bambina guarderanno la casa. Penserà che finalmente la fortuna sia dalla loro parte, ma non potrà immaginare che in realtà il destino nei loro confronti sarà nefasto.

Saniye viene investita da una macchina e perde la vita insieme a Gülten

Pochi giorni dopo l'acquisto della casa, Saniye morirà tragicamente in un incidente insieme a Gülten e i sogni di Gaffur di vivere una vita felice insieme alla sua famiglia andranno in mille pezzi.

Non si trasferirà in quella casa nuova insieme alla sua bambina, ma rimarrà a vivere nella tenuta Yaman.

Per lui non sarà per niente facile crescere Üzüm completamente da solo, per questo rimarrà all'interno della tenuta Yaman, almeno potrà contare sull'aiuto delle persone a lui più affidate come Züleyha, che gli prometterà di stargli per sempre accanto.