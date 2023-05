Terra amara continua ad appassionare i telespettatori con le vicende dei protagonisti di Cukurova e in molti si domandano quale sarà il destino dei loro personaggi preferiti. Trovare una risposta è semplice grazie alle anticipazioni provenienti dalle puntate già trasmesse in Turchia. Tra le protagoniste più amate ci sono senza dubbio Saniye e Gulten, presenti dalla prima puntata, ma per loro non ci sarà un lieto fine. Le due migliori amiche di Zuleyha, infatti, moriranno a causa di un indicente, gettando nella disperazione Gaffur e tutti i collaboratori della tenuta Yaman.

Anticipazioni Terra amara: la morte di Gulten e Saniye

A Terra Amara cambieranno molte cose nel corso degli anni per le famiglie più importanti di Cukurova. Il pubblico si abituerà all'uscita di scena di alcuni personaggi e si affezionerà alle nuove entrate, ma ci sono protagonisti che resteranno quasi fino alle fine. Gulten e Saniye, ad esempio, saranno presenti fino alla quarta stagione ma per loro non ci sarà un lieto fine. Gulten riuscirà a coronare il suo sogno d'amore con Cetin già nei prossimi mesi e con lui sarà finalmente felice vivendo anche la gioia di un figlio. Proprio quando Gulten e sua cognata Saniye saranno in un periodo sereno, tuttavia, si consumerà una tragedia che colpirà tutti gli abitanti di Cukurova.

Anticipazioni puntate turche: la vita di Gaffur sarà stravolta dalla tragedia

Brutte notizie arriveranno a Terra amara e riguarderanno Saniye e Gulten, la moglie e la sorella di Gaffur, che perderanno tragicamente la vita. Tutto inizierà con una discussione tra le due operaie e Colak, a causa di alcuni lavori sui terreni di proprietà di Yaman.

La sorella di Gaffur non perderà tempo e si metterà in macchina con Gulten per raggiungere la stazione di polizia e denunciare l'uomo. Durante il tragitto, però una gomma dell'auto di Saniye si bucherà e le due donne saranno costrette a fermarsi per rimediare al danno. Sarà in questo frangente che arriverà la macchina guidata da Colak a tutta velocità e le investirà in pieno.

Per la moglie di Gaffur non ci sarà niente da fare e morirà sul colpo, mentre Gulten finirà in gravissime condizioni in ospedale. Il signor Taskin sarà sconvolto e disperato quando apprenderà la terribile notizia e tutti gli staranno accanto. La speranza di Zuleyha e degli altri sarà che almeno Gulten riesca a sopravvivere, ma purtroppo non sarà così.

Zuleyha distrutta dal dolore per la perdita delle sue due amiche più care

A Terra amara ci sarà una brutta fine per Saniye e Gulten che saranno investite da un'auto. Saniye morirà sul colpo, mentre Gulten sarà in gravissime condizioni ed esalerà l'ultimo respiro in ospedale. La morte delle due donne sarà un momento molto triste per tutti gli abitanti di Cukurova e un trauma per Gaffur. L'uomo, infatti, resterà da solo con la piccola Uzum, senza sua sorella e sua moglie. Sarà un duro colpo anche per Zuleyha che perderà le sue amiche più care, due pilastri per la tenuta Yaman.