Nelle nuove puntate di Terra Amara Demir Yaman, disperato per essere stato lasciato da Zuleyha Altun, sarà in procinto di porre fine alla sua vita e a quella di Umit Kahraman. L’uomo minaccerà di uccidere la sua ex amante dicendole queste parole: “Ho rinunciato al mio orgoglio e alla mia dignità, ho sacrificato tutto per Zuleyha. L'ho persa a causa tua".

Spoiler turchi, Terra amara: Demir accusa Umit di aver fatto finire il suo matrimonio

Nei prossimi episodi, Demir (Murat Ünalmış) metterà fine alla tresca clandestina con Umit (Hande Soral). Successivamente quest’ultima, per riavere il ricco imprenditore al suo fianco, fingerà di aspettare un figlio da lui.

Zuleyha (Hilal Altınbilek) quando verrà a conoscenza del tradimento del marito, non ci penserà due volte a lasciarlo facendolo sprofondare nello sconforto totale. Yaman, infatti, affranto per non essere stato perdonato dalla moglie, perderà la pazienza al punto da presentarsi armato di pistola nell’hotel in cui alloggia Umit. Demir non appena entrerà nella stanza della dottoressa le dirà: "Te l'ho detto più e più volte, ma tu non mi ascolti, non capisci".

Proprio nell’istante in cui Umit chiederà al suo ex amante di non commettere alcuna follia, arriverà Zuleyha, ma prima ascolterà le parole del marito dalla porta. A questo punto Yaman dopo aver precisato alla sua ex amante di essersi gettato tra le sue braccia soltanto perché credeva che Altun non lo amasse, la accuserà di essere la colpevole della fine del suo matrimonio: “Hai distrutto le nostre vite”.

Demir sarà disposto a farla finita: “La mia vita non ha importanza. Ti ucciderò e poi toccherà a me, tutto questo deve finire”.

Yaman confessa il suo amore a Zuleyha, Betul ritorna a Cukurova a sorpresa

Per fortuna a evitare il peggio sarà Zuleyha, la quale abbraccerà il marito Demir dopo avergli detto di pensare ai loro figli sotto lo sguardo di Umit.

A questo punto dopo essere tornato alla tenuta con la moglie, Yaman le confesserà ciò che prova per lei: “Ho fatto un grosso errore, non ho mai amato nessuno più di te".

Nel contempo Sermin (Sibel Taşçıoğlu) condividerà la sua preoccupazione con Fusun (Yeliz Doğramacılar), per non aver ricevuto il pagamento mensile sul suo conto dalla figlia Betul (İlayda Çevik).

A sorpresa quest’ultima tornerà a Cukurova e dirà alla madre di aver sentito molto la sua mancanza e di aver divorziato da Pierre a causa della sua dipendenza per il gioco. Infine Zuleyha non nasconderà il suo evidente turbamento per ciò che potrebbe fare Umit, con la convinzione che non smetterà di tormentare Demir.