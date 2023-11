Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne in programma dal 20 al 24 novembre rivelano che ci sarà ritorno di Armando Incarnato nel parterre over. Spazio anche al debutto di Ida Platano come tronista, mentre Gemma deciderà di farsi avanti con il suo ex Silvio, al quale chiederà una seconda chance.

Armando ritorna in scena nel parterre over durante le puntate fino al 24 novembre

I prossimi appuntamenti della trasmissione di Maria De Filippi saranno caratterizzati dal rientro in studio di Armando Incarnato che, dopo un lungo periodo di assenza in cui sembrava essere "fuori dai giri", rimetterà piede all'interno del cast del trono over pronto a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

La presenza di Armando non passerà inosservata in primis agli occhi di Cristina, la quale deciderà subito di farsi avanti con il cavaliere e di provare a rimettere insieme i cocci della loro frequentazione.

Cristina si dirà pronta a lasciare subito lo studio della trasmissione Mediaset per viversi la sua storia d'amore con Armando, ma il cavaliere metterà subito un freno, dicendo di non essere affatto disposto a compiere un passo simile.

Ida Platano scelta come nuova tronista

In studio tornerà anche Ida Platano, pronta a ripartire da zero dopo la fine della sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza.

Questa volta, però, Ida non tornerà nel parterre del trono over, ma sul trono classico. Sarà lei la nuova tronista e per lei arriveranno una serie di nuovi pretendenti pronti a partecipare a questo incontro al buio, che non si rivelerà dei migliori.

Dopo aver scoperto che la protagonista è proprio Ida Platano, alcuni di questi preferiranno fare un passo indietro, intimoriti dal fatto che si tratti di una donna che ha già alle spalle un vissuto importante ed è mamma di un ragazzino.

Gemma ci riprova con Silvio nelle prossime puntate

Brutte notizie per Gemma che, nel corso dei prossimi appuntamenti previsti dal 20 al 24 novembre, deciderà di farsi avanti con il suo ex Silvio.

La dama torinese, senza alcun tipo di timore, ammetterà di provare ancora qualcosa nei confronti del suo ex fidanzato, col quale ha vissuto una storia d'amore durata un po' di mesi (tra continui alti e bassi).

Una dichiarazione inaspettata quella di Gemma che, tuttavia, non farà battere il cuore a Silvio. Il cavaliere ammetterà di non essere interessato e intenzionato a riprendere il loro rapporto e che intende voltare pagina e andare avanti.