Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste da lunedì 4 a giovedì 7 dicembre 2023 su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Alessandro Vicinanza, pronto a mettersi di nuovo in gioco dopo la fine della sua relazione con Ida. Il cavaliere sarà anche protagonista di un confronto in studio con la sua ex fidanzata: i due parleranno dei motivi che li hanno spinti a dirsi addio.

Intanto per Gemma arriverà un nuovo cavaliere di 50 anni che si dirà interessato a conoscerla meglio.

Alessandro Vicinanza ritorna in studio nelle nuove puntate di dicembre

L'appuntamento con il talk show di Maria De Filippi subirà delle modifiche di messa in onda nella settimana che va fino all'8 dicembre, dato che la trasmissione non sarà trasmessa quel venerdì pomeriggio. Per la giornata dell'Immacolata Concezione il palinsesto di Canale 5 sarà occupato dalla messa in onda di una puntata speciale della soap La Promessa, che prenderà il posto di Uomini e donne e del pomeridiano di Amici 23.

Nei giorni precedenti intanto ci sarà spazio per il rientro ufficiale di Alessandro Vicinanza, il quale ammetterà di non essere tornato per corteggiare di nuovo la sua ex fidanzata. Sebbene Ida Platano sia approdata sul trono della trasmissione, Alessandro si dirà pronto a iniziare delle nuove conoscenze e a frequentare altre dame presenti nel parterre senior.

Marco Antonio chiude con Roberta: anticipazioni U&D al 7 dicembre

Il cavaliere napoletano si ritroverà però protagonista di un inevitabile confronto con la sua ex Ida, durante il quale verranno fuori i motivi che li hanno spinti a mettere la parola fine alla loro relazione dopo neppure un anno di fidanzamento.

In studio ci sarà spazio anche per i consueti balli tra i protagonisti del parterre over e Alessandro deciderà di cimentarsi in un lento assieme a Roberta Di Padua, sua ex fiamma.

Marco Antonio, invece, deciderà di chiudere definitivamente la frequentazione Roberta. Il cavaliere ammetterà di non voler andare avanti, perché sente di provare delle sensazioni forti nei confronti di Emanuela.

Gemma conosce un nuovo cavaliere 50enne

Le anticipazioni sul programma di Canale 5 rivelano che Gemma sarà protagonista di una nuova conoscenza in studio.

Per lei arriverà un signore di 50 anni che riuscirà ad attirare la sua attenzione: i due quindi inizieranno una frequentazione.

Intanto nel trono classico Cristian porterà in esterna Valentina, mentre Valeria deciderà di non ripresentarsi in studio. Il tronista ammetterà che non farà ulteriori passi nei suoi confronti, dunque porterà avanti il suo percorso con le sole Valentina e Virginia.