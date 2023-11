La programmazione Rai per le feste natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio prevede il ritorno in prime time di Stefano De Martino. Il conduttore porterà in scena il suo nuovo show intitolato Da Natale a Santo Stefano in un'unica puntata trasmessa il 26 dicembre sul secondo canale della televisione di Stato.

Tra le serie tv ci sarà Il giro del mondo in 80 giorni e la messa in onda del tv-movie Non ti pago con Sergio Castellitto, in onda sulla rete ammiraglia.

Alberto Angela tornerà nella fascia serale su Rai 1 con uno speciale del programma Stanotte a...

il 25 dicembre e successivamente per due serate evento con Ulisse.

Sarà quindi un palinsesto molto ricco, anche se di alcuni di questi programmi la Rai non ha ancora divulgato le date precise di messa in onda.

De Martino in prima serata su Rai 2 con lo show Da Natale a Santo Stefano

De Martino sarà il mattatore della prima serata natalizia di Rai 2 con il nuovo show dal titolo Da Natale a Santo Stefano che sarà trasmesso in una singola puntata il prossimo 26 dicembre in tv. Si tratta di un appuntamento di ispirazione teatrale in cui il conduttore accoglierà svariati personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica italiana.

Su Rai 3, invece, tornerà l'appuntamento con il 45° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, che terrà compagnia al pubblico nelle serate del 24 e 31 dicembre.

Amadeus conduce L'anno che verrà nella serata del 31 dicembre su Rai 1

Tra gli spettacoli della rete ammiraglia, invece, va segnalato l'appuntamento con L'anno che verrà, il tradizionale show di fine anno condotto da Amadeus che traghetterà gli spettatori verso il 2024. Quest'anno sarà in diretta da Crotone.

Sempre Amadeus sarà anche al timone di un'altra serata speciale del palinsesto delle feste natalizie: lo speciale Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia, in onda il 6 gennaio.

Le anticipazioni sulle fiction delle feste natalizie, invece, rivelano che debutterà Il giro del mondo in 80 giorni, una miniserie in tre puntate tratta dal celebre romanzo di Jules Verne con protagonisti Ibrahim Koma e Leonie Benesch. Spazio anche alla messa in onda del tv-movie Non ti pago, la trasposizione televisiva del repertorio teatrale di Eduardo De Filippo con protagonisti Sergio Castellitto e Maria Pia Calzone.

Ritorna Alberto Angela con Ulisse su Rai 1

Nel periodo delle feste è previsto uno speciale della trasmissione Stanotte a...condotto da Alberto Angela, in onda nella serata del 25 dicembre su Rai 1.

A seguire ci saranno due puntate evento del programma Ulisse - Il piacere della scoperta, che porteranno gli spettatori alla scoperta di luoghi di straordinaria bellezza in giro per il mondo.