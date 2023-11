L'ultima parte della puntata di U&D che è andata in onda il 30 novembre è stata dedicata all'acceso scontro che Roberta e Ida hanno avuto in studio. La tronista ha punzecchiato la dama sul bacio che ha dato a Marco Antonio, lei ha risposto ricordando a tutti che la "rivale" ha accettato di tornare nel programma poco tempo dopo avere interrotto la relazione con Alessandro Vicinanza. Di Padua ha menzionato anche Riccardo per motivare l'astio che Platano proverebbe ancora oggi nei suoi confronti per la relazione che ha avuto con Guarnieri anni fa.

Scintille tra le due donne del cast di U&D

Nell'attesa che Alessandro torni a U&D per rimettersi in gioco, Ida e Roberta si sono rese protagoniste di una lite molto vivace e incentrata su vecchie ruggini.

Nel corso della puntata che è stata trasmessa in tv giovedì 30 novembre, infatti, Maria De Filippi ha chiesto a Platano se voleva esprimere un'opinione su quello che era appena accaduto in studio: Emanuela ha chiuso la conoscenza con Marco Antonio dopo aver saputo che lui ha baciato Di Padua il giorno prima.

Dopo aver criticato il cavaliere dicendo che sarebbe troppo volubile nei sentimenti, la tronista ha punzecchiato la dama del parterre con queste parole: "Mi aspettavo questo atteggiamento, appena vedi una coppia ti infili".

La frecciatina sull'amore finito prima del ritorno a U&D

La risposta di Roberta non ha tardato ad arrivare: "Tu sei sul trono dopo un anno di fidanzamento, non ti vergogni?".

"Non dare consigli sull'amore", ha detto la dama di U&D riferendosi alla relazione che Ida ha avuto con Alessandro Vicinanza fino a metà ottobre circa.

La protagonista del Trono Classico ha smentito le parole della rivale precisando che è stata lasciata e che non intende soffrire più per amore, per questo ha accettato di rimettersi in gioco poco tempo dopo la rottura.

Di Padua ha anche menzionato Riccardo Guarnieri e il periodo in cui lei e Platano si sono scontrate perché entrambe interessate a lui.

La 42enne di Brescia ha ribadito di aver voltato pagina e di non pensare più all'ex fidanzato e alla sofferenza che ha provato quando è terminata la loro turbolenta relazione.

Le anticipazioni su Roberta e Vicinanza a U&D

La lite tra Ida e Roberta è andata avanti per un po', dopodiché Maria ha preferito cambiare argomento presentando alla dama due suoi aspiranti corteggiatori.

Di Padua ha tentennato parecchio prima di accettare di incontrare nuove persone perché il suo interesse al momento è per Marco Antonio.

Nelle prossime puntate di U&D, però, l'attenzione della protagonista del Trono Over sarà tutta per Alessandro Vicinanza. L'ex fidanzato di Ida è rientrato nel parterre per cercare l'amore ed è ripartito invitando a cena Roberta.

Le anticipazioni delle registrazioni che si sono svolte il 27 e 28 novembre scorso, però, fanno sapere che la donna ha chiuso la conoscenza dopo aver saputo che il cavaliere intende uscire anche con altre dame.