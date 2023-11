Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che prossimamente ci sarà spazio per uno scontro tra Ida e Roberta. Le due dame si ritroveranno ai ferri corti a causa dell'ex fidanzato di Ida, Alessandro Vicinanza, che in passato ha avuto un flirt anche con Roberta Di Padua.

Quest'ultima ammetterà di pensare ancora a lui ed esprimerà il desiderio di poterlo rivedere nel parterre del trono over, affermazione che porterà Ida a scoppiare in lacrime.

Ida e Roberta ai ferri corti e scoppia la lite: anticipazioni Uomini e donne

Ida e Roberta continuano a essere al centro delle dinamiche del programma e durante le prossime puntate si ritroveranno ai ferri corti.

Durante un loro acceso litigio verrà tirato in ballo anche Alessandro Vicinanza, l'ex fidanzato di Ida con cui fino a qualche settimana fa sognava di poter andare a vivere insieme.

Prima della storia d'amore con l'attuale tronista, Alessandro era stato protagonista di una frequentazione proprio con Roberta, poi finita male.

In studio Roberta non avrà problemi a dire che a oggi non ha ancora superato del tutto la fine della sua conoscenza con Alessandro: "A me Alessandro è rimasto qua, io non ho problemi a dirlo, lei me lo ha strappato in un attimo".

Ida crolla in lacrime, poi scatta l'abbraccio con Roberta

La dama del trono over ammetterà di pensare ancora all'ex fidanzato di Ida e non ha nascosto che le farebbe piacere poterlo ritrovare in studio come volto del parterre senior.

Dopo tali parole Ida Platano si lascerà andare alle lacrime e dopo la lite anche Roberta crollerà.

A quel punto l'attuale tronista del programma andrà incontro alla sua rivale per darle un abbraccio, ammettendo di sentirsi pronta per compiere tale gesto.

Alessio si scaglia contro Claudia, Barbara contro Edoardo

Alessio e Claudia, invece, si ritroveranno ai ferri corti e sceglieranno di concludere definitivamente la loro frequentazione che stava andando avanti da qualche settimana.

Il cavaliere accuserà la dama di essere una "manipolatrice" e di aver mantenuto rapporto con il suo ex fidanzato anche ai tempi della loro conoscenza.

Barbara, invece, reagirà negativamente a una richiesta di Edoardo. Il cavaliere si farà avanti per parlarle e le porterà anche un regalo in studio. La dama del trono over, però, non accetterà questo gesto e non gli darà neppure il tempo di esprimersi, preferendo chiudere subito quel momento che si creerà in studio.