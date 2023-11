Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire da gennaio 2024, quando il sabato sera di Canale 5 tornerà nelle mani di Maria De Filippi, con la nuova edizione di C'è posta per te. Intanto il Grande Fratello non si ferma all'inizio gennaio, perché proseguirà anche per tutto il primo mese del nuovo anno con la doppia puntata settimanale e si allungherà fino almeno a febbraio.

Nel daytime pomeridiano saranno confermati gli appuntamenti con Beautiful, Terra amara e La Promessa.

Maria De Filippi torna nella programmazione del sabato a gennaio 2024

Maria De Filippi tornerà a prendere in mano le redini del sabato sera di Canale 5 a partire dal 13 gennaio, serata in cui è prevista la prima puntata della nuova stagione di C'è posta per te.

Dopo aver lasciato per tutto il mese di dicembre la fascia del sabato nelle mani del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, la conduttrice sarà pronta a imporsi nuovamente con una delle sue trasmissioni più apprezzate.

Il people show tornerà in onda dopo il successo della passata edizione che, nonostante la concorrenza e gli anni che passano, aveva ottenuto una media di oltre quattro milioni e mezzo di spettatori e punte del 30% di share.

In queste settimane intanto sono state registrate le prime puntate della nuova edizione e, tra gli ospiti, figurano i nomi di Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Luca Argentero e Raoul Bova.

Il Grande Fratello si allunga e prosegue per tutto gennaio

Il Grande Fratello proseguirà regolarmente in prima serata per tutto il mese di gennaio 2024.

Il reality show non chiuderà i battenti durante il primo mese del nuovo anno, dato che i vertici di Mediaset hanno scelto di prolungarlo.

Complici gli ascolti in crescita registrati nel corso delle ultime settimane, con una media che sembra essersi stabilita sulla soglia del 20%, il reality show andrà quindi avanti almeno fino a fine febbraio e non si esclude che possa essere prolungato fino alle prime settimane di marzo.

Beautiful, Terra amara e La Promessa sono confermate nella programmazione Mediaset

In daytime anche a gennaio è confermata la messa in onda delle tre soap opera che, tutti i giorni, conquistano l'attenzione e il gradimento del pubblico.

In particolare Beautiful andrà in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40, mentre Terra amara sarà in programma nel daytime feriale con la puntata breve e poi al sabato con l'appuntamento speciale di due ore. La Promessa invece sarà in onda dal lunedì al venerdì prima di Pomeriggio 5.