Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Armando Incarnato nel parterre del trono over e per il debutto di Ida Platano come tronista. Il cavaliere napoletano riuscirà subito a tenere alta l'attenzione in studio, dato che si ritroverà a rifiutare la dama Cristina, mentre invece Ida rifiuterà di fare pace con la sua "nemica" Roberta Di Padua dopo gli scontri che hanno avuto in passato.

Il rientro di Armando Incarnato nel parterre di U&D trono over

Il ritorno di Armando avverrà a distanza di oltre due mesi dall'inizio del programma: il cavaliere del trono over tornerà ad avere una sua poltrona in studio, pronto a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Un rientro che attirerà subito l'attenzione della dama Cristina, la quale si dirà pronta a un eventuale ritorno di fiamma con lui. La donna ammetterà di essere ancora interessata ad Armando e, a distanza di un po' di tempo dalla fine della loro frequentazione, inoltre si dirà disposta anche a lasciare insieme il programma per viversi lontani dai riflettori mediatici.

Questa dichiarazione, tuttavia, non verrà accolta positivamente dal diretto interessato. Infatti Armando ammetterà di non essere più interessato alla dama e di non voler alcun tipo di ritorno di fiamma con lei: il suo obiettivo è infatti quello di fare nuove conoscenze e quindi voltare pagina definitivamente.

Ida Platano debutta come nuova tronista nel cast del talk show Mediaset

Oltre ad Armando, in studio a Uomini e donne ci sarà anche il rientro di Ida Platano che questa volta vestirà i panni di tronista. Dopo essere stata per anni uno dei volti del trono senior, infatti Ida è stata scelta come nuova protagonista del trono classico e per lei ci sarà subito un gruppo di pretendenti che parteciperanno a un incontro al buio.

Il risultato non sarà dei migliori: diversi di questi pretendenti infatti preferiranno fare un passo indietro, ammettendo di non essere pronti a intraprendere un percorso sentimentale con una donna che ha già un figlio.

Ida rifiuta la pace con Roberta Di Padua

In studio ci sarà spazio anche per il primo confronto tra Ida e Roberta: le due dame avranno la possibilità di rivedersi dopo gli screzi del passato, ma non riusciranno a lasciarsi alle spalle i rancori.

A quanto pare Roberta tenderà la mano ad Ida e le chiederà di fare pace e ripartire da zero, ma la reazione della nuova tronista non sarà positiva.

Ida si rifiuterà di far pace con colei che considera la sua "nemica": tale atteggiamento non sarà gradito dall'opinionista Gianni Sperti e neppure da Maria De Filippi, entrambi pronti a bacchettarla per la sua presa di posizione nei confronti di Roberta.