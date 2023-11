Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che in studio si riaffaccerà Armando Incarnato [VIDEO], vecchia conoscenza per il pubblico della trasmissione pomeridiana di Canale 5. Il cavaliere sarà pronto a rimettersi in gioco dopo un lungo periodo di assenza e attirerà subito l'attenzione della dama Cristina, sua ex frequentazione.

Barbara, invece, si ritroverà a fare una dichiarazione importante a Marco: gli confesserà di essere ancora interessata a lui, ma il cavaliere rispedirà al mittente le sue avance.

Armando torna nel parterre di Uomini e donne over e rifiuta Cristina

Per Armando Incarnato arriverà il momento di rimettere piede nello studio del talk show dei sentimenti di Canale 5 dopo un lungo periodo di assenza.

Un ritorno che attirerà subito l'attenzione di Cristina. I due hanno già avuto una liaison, e la dama ammetterà di essere ancora interessata al cavaliere e di voler riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Cristina vorrebbe una seconda chance e ne approfitterà subito prima che arrivino nuove pretendenti per conoscerlo.

Peccato che la reazione del cavaliere non sarà delle migliori: non si dirà disposto a riprendere in mano le redini del suo legame con Cristina e vorrà voltare pagina.

Barbara viene rifiutata da Marco

Barbara deciderà di farsi avanti con Marco, ammettendo di essere realmente interessata a lui e di volerlo conoscere meglio.

Questo forte interesse della dama nascerà dopo la sfilata maschile in cui vedrà scendere in passerella il cavaliere.

Resasi conto di essere attratta da lui chiederà di potersi frequentare fuori dallo studio televisivo del talk show, ma la reazione non sarà delle migliori.

Marco non si dirà pronto a frequentare la dama perché sostiene che tra i due non possa mai esserci un futuro insieme e per tale motivo preferirà fare un passo indietro, evitando così di prenderla in giro.

Il tronista Cristian torna dalle sue pretendenti

Per quanto riguarda il trono classico Cristian, dopo essersi ritrovato ai ferri corti con le sue pretendenti, deciderà di andare a riprenderle per provare a chiarirsi e avere un confronto pacifico.

Virginia si ripresenterà in studio, ma ammetterà di essere rimasta fortemente delusa dal comportamento del tronista, tanto da rifiutarsi di ballare con lui.

Per Ida Platano arriveranno i primi quattro pretendenti che si diranno disposti a conoscerla. Tra questi, però, soltanto uno accetterà di andare avanti, mentre gli altri tre preferiranno uscire di scena dal parterre.